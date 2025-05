U ovoj je zemlji gotovo 200.000 tvrtki lani zatvorilo svoja vrata

Sandra Gottschalk iz ZEW-a istaknula je kako su ti sektori trebali rasti, jer su orijentirani na budućnost, no ozbiljan nedostatak kvalificiranog osoblja podrazumijeva i jaku konkurenciju među tvrtkama. 'To je dovelo do toga da se ne prihvaća dovoljan broj narudžbi kako bi se moglo ekonomično poslovati', rekla je Gottschalk.

Farmaceutski i kemijski sektor također su bilježili visoke stope zatvaranja tvrtki. Mnoga zatvaranja odnose se na mala poduzeća, no posljednjih godina su zatvarane i veće kompanije.

Istraživanje je pokazalo da prestanak poslovanja nije uvijek uzrokovan insolventnošću, već je to često bio dobrovoljan potez, primjerice kada vlasnik koji želi otići u mirovinu ne može pronaći nasljednika. Također, i tvrtke koje još uvijek posluju profitabilno, ponekad se odlučuju zatvoriti svoja vrata kada dugoročno prognoze ne izgledaju dobro, navode iz ZEW-a.