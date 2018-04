Tvrtke iz sastava Agrokora ne mogu potvrditi datum objave financijskih izvješća

Tvrtke iz sastava Agrokora koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi u utorak su objavile da ne mogu potvrditi točan datum objave podataka o mjesečnim i kumulativnim rezultatima, jer je njihova izrada i revizija financijskih rezultata Agrokora još u tijeku.

Tako su se na upit Zagrebačke burze o objavi podataka o mjesečnim i kumulativnim rezultatima danas do 19 sati očitovali iz Jamnice, Zvijezde i PIK-a Vinkovci.

Financijske rezultate za svaki od biznisa za godinu završenu s 31. prosincem 2017. potrebno je revidirati. Očekuje se da će nacrti financijskih izvještaja biti dostupni do kraja ožujka 2018., a revidirani će rezultati biti dostupni i objavljeni do 30. travnja 2018.", naveli su sredinom ožujka primjerice iz Zvijezde u odgovoru na upit Burze.

Tvrtke iz sastava Agrokora su krajem veljače ove godine izvijestile da "zbog opsežnosti i složenosti poslova u okviru postupka izvanredne uprave" financijska izvješća za zadnji kvartal prošle godine neće objaviti do zakonskog roka za njihovu objavu odnosno do 28. veljače.

Inače, krajem prošlog tjedna, na Veliki petak održana radionica na kojoj je izvanredna uprava čelnicima tvrtki iz sastava Agrokora predstavila provedbene detalje i pojašnjenja tzv. Entity Priority Modela (EPM), a prema pisanju medija jedan od tema bili su i nacrti financijskih izvješća s obzirom na nedoumice u vezi naputaka konzultanta o knjiženju jamstava, kao i nekih drugih stavki primjerice otpisi međusobnih potraživanja.

Izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško više je puta ponovio da je cilj izvanredne uprave do 10. travnja, zajedno s vjerovničkim vijećem doći do usluglašenog plana nagodbe, kako bi on mogao biti materijal na osnovu kojeg će se napisati sama nagodba kao pravni dokument.

Agrokorovi dobavljači danas o podmirenju svojih tražbina

Kako se približava 10. travnja, intenziviraju se i drugi sastanci i događanja vezana uz dogovore o nacrtu plana nagodbe.

Tako su se danas sastali Agrokorovi dobavljači, a neke od tema tog sastanka, kako se neslužbeno doznaje, su podmirenje njihovih tražbina u okviru procesa izvanredne uprave, problem graničnog duga i modeli njegove isplate, kao i o angažman savjetnika Vjerovničkog vijeća i financijskih vjerovnika.

Sudionici sastanka nisu davali izjave za novinare, već je najavljeno da će o sastanku izvijestiti priopćenjem.