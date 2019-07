Stručnjak za odgoj djece u digitalno doba: Djeca su prije postizala bolje rezultate

Na dvanaesto izdanje Weekend Media Festivala koji se održava u staroj tvornici duhana u Rovinju, stiže doktor Ranko Rajović, najveći stručnjak u regiji za pitanja odgoja djece. Rajović će na Weekendu održati predavanje "Djeca i digitalno doba: Kako igrom razvijati djetetov IQ". Dugogodišnji UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece te predavač na Pedagoškom fakultetu u Kopru na Weekendu će objasniti kako djeca kroz igru mogu doseći svoj maksimum i pametno se služiti tehnologijom. Više o tome u nastavku otkriva sam Rajović

NTC program koji je razvio praktična je primjena otkrića iz neurofiziologije u pedagogiji. „Program radim otprilike 10 godina i već ga je odobrilo Ministarstvo obrazovanja u sedam država, a u još 20 ga radimo preko EU projekata (Erasmus i IPA) ili s nekim obrazovnim institucijama, fakultetima, školama ili vrtićima. Namijenjen je svima onima koji rade s djecom, ali smo prije nekoliko godina počeli raditi i direktno s djecom i za njih otvaramo NTC centre u školama, organiziramo NTC kampove i radimo po novim metodama koje sliče na igru“, pojašnjava.

Znanost se brzo razvija

Digitalno doba donosi velike pomake, razvoj svih disciplina u nauci se brzo odvija, nova zanimanja se javljaju svake godine, budućnost brzo dolazi, ali Rajović drži da se nismo pripremili kako treba.

„Od 10 najtraženiji zanimanja čak 9 ih nije postojalo prije 10 godina. To znači da spremamo djecu za zanimanja koja još uvijek ne postoje. I tu se nameće osnovno pitanje - koja je funkcija obrazovnih institucija? Da uče djecu da misle ili da uče napamet? Naravno, da misle, ali dijete počinje misliti vrlo rano, prije nego što je progovorilo, što znači da je tu uloga roditelja sve važnija“ , kaže i naglašava kako nije protiv svih tehnologija, ali da treba biti oprezan kada ih se daje djeci.

Roditelji, razumljivo, žele da djeca budu ukorak s vremenom, no s druge strane boje se da to ipak ne bude prerano i da će im na taj način oduzeti vrijeme predviđeno za igru s vršnjacima i tradicionalnim igračkama. Rajović kaže da nema jasnih preporuka za to kada djeci treba dati mobitele i tablete. „Ono što mogu potvrditi iz iskustva je da moramo oprezno davati pristup novim tehnologijama, ali to nije slučaj. Istraživanja koja sam u nekoliko država radio s kolegama iz Pule (profesoricom Maja Ružić i doktoricom. Andreom Debeljuh), pokazala su da preko 80% učenika u četvrtom razredu ima svoj mobilni telefon. To je bilo 2016. godine, a iduće godine planiramo ponoviti istraživanje i pretpostavljamo da ćemo imati još veći broj korisnika mobilnih telefona. Ne postoje jasne preporuke kada možemo dati tablete i telefone djeci, ali moja preporuka je da to bude što kasnije, a da roditelji budu dosljedni i ne dozvole da dijete koristi mobilni telefon kad god poželi. Mora ima ograničeno vrijeme“, govori.