Iščupali smo najspektakularnije paviljone s dosadašnjih EXPO-a. Provjerite zašto je naš ovogodišnji paviljon najbolji dosad!

Svjetska izložba, poznatija kao EXPO, opasno nam se približava. Ta najveća manifestacija izložbenog karaktera na svijetu odvijat će se ove godine u Dubaiju, trajat će nešto više od šest mjeseci, a priliku da predstavi Hrvatsku u najboljem svjetlu ugrabila je ovog puta ekipa provjerenih kreativaca okupljenih oko Real grupe

Svjetske izložbe imaju dugu tradiciju. Priča je, barem službeno, krenula još davne 1851. godine u Londonu. Tad su još mlađahni princ Albert i žena mu, kraljica Viktorija, vizionarski prepoznali povijesni trenutak u kojem su se našli. Nošeni valom industrijske revolucije i svih dostignuća koje je ona donijela za boljitak svijeta, odlučili su na jednom mjestu okupiti sve ono najbolje, najveće i najljepše što je proizvela suvremenost tadašnjeg svijeta pogonjenog parnim strojem. Začuđenom pučanstvu tako su na svakom koraku prezentirali neviđena i dotad nezamisliva tehnološka, umjetnička i znanstvena dostignuća.

Originalnu ideju su, i to treba priznati, ukrali od svojih ljutih rivala, susjeda Francuza koji imaju znatno dulju tradiciju u organizaciji ovakvih izložbi. No neovisno o tome, upravo se najdugovječnijoj britanskoj kraljici i njenom njemačkom suprugu pripisuje zasluga za pokretanje najveće i najvažnije svjetske izložbe neprekinute tradicije. Jer osim što EXPO svakog svog grada domaćina redovito pretvara u garantiranu turističku destinaciju – što nije zanemariv moment ove prestižne manifestacije – u njima se svijetu iz godine u godinu predstavljaju najingenioznije ideje nekog doba bez obzira na to radi li se o tehnologiji, umjetnosti ili znanosti.

Karakter svjetskih izložbi nije se u principu mnogo mijenjao od svojih početaka. Barem ne što se temeljne ideje tiče. I dalje vrijedi isto zlatno pravilo: na jednom mjestu okupiti najveće ideje nekog vremena kako bi svijet, makar nakratko, zavirio u bolju budućnost koja nas već nestrpljivo čeka iza prvog ugla povijesti.

A trenutak što ga milijuni posjetitelja koji svake godine pobožno hodočaste na EXPO već desetljećima očekuju s najvećim nestrpljenjem zasigurno se može svesti na veličanstvene paviljone pomoću kojih se pojedine nacije predstavljaju moru ljudi. U nastavku provjerite zašto se upravo paviljoni koje smo odabrali nalaze na listi najvažnijih u povijesti!

Eiffelov toranj