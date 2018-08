Stanovi su skuplji nego prije 7 godina, ali to nije ništa prema onome što nas čeka

Prema istraživanju internetskog oglasnika Njuškalo, provedenim na uzorku od 156.000 aktivnih oglasa nekretnina, njihove cijene u Hrvatskoj na godišnjoj razini ubrzano rastu, pa su tako više za četiri posto u odnosu na isti period prošle godine

Stanovi su, uspoređujemo li aktualne podatke s istim mjesecom prošle godine, poskupili za 6,5 posto, dok su kuće skuplje za četiri posto. No novost je to da su cijene u srpnju ove godine prestigle one iz 2011. godine, što istraživače Njuškala dovodi do zaključka da je kriza u sektoru nekretnina daleko iza nas i da nam možda predstoji pravi cjenovni bum u skoroj budućnosti.

Cijene stanova u najvećim hrvatskim gradovima u posljednjih godinu dana bilježe ubrzani rast. Tako u Zagrebu trenutna prosječna cijena kvadrata stana iznosi 1873 eura i za devet posto je viša u odnosu na isti period prošle godine. Najveći godišnji rast cijena stanova u Hrvatskoj, kao i očekivano, zabilježen je u Dubrovniku.