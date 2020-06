Spremnik goriva od danas prosječno skuplji za 6,5 kuna, a dizela za pet kuna

Cijene goriva blago su povišene su odnosu na prošli tjedan, pa tako prosječno velik spremnik benzina prema portalu cijenegoriva.info od danas stoji 6,5, a dizela pet kuna više nego dosad

Cijena litre osnovnog benzinskog goriva, eurosuper 95, na Inininim postajama stoji u prosjeku 8,78 kuna, s tim da znaju varirati od postaje do postaje. Istu cijenu za litru tog goriva traže i na Tifonu. Lukoil je također formirao cijenu na razini od 8,80 kuna za litru, dok je Crodux u prosjeku tri lipe skuplji.

Inin benzinski eurosuper 95 plus od ovoga tjedna stoji 8,94 kune, a Lukoilov 9,05 kuna. S druge strane, Inino najjače benzinsko gorivo, europsuper 100, od ovoga tjedna stoji 9,38 kuna, dok je na Petrolu tri lipe skuplje. Nadalje, cijena tog visokooktanskog goriva na postajama Tifona je 9,43 kune, koliko stoji i na Croduxu.

Osnovni eurodizel Ina od ovoga se tjedna podaje za prosječnih 8,35 kuna. Lukoil je dvije lipe skuplji dok je Petrolov eurodizel BS također 8,35 kuna. Isto gorivo Tifon i Crodux prodaju po 8,38 kuna.

Eurodizel plus od ovoga tjedna Ina prodaje po 8,41 kunu. dok im je eurodizel class plus 8,51 kunu. Petrolov eurodiesel Q Max BS je od 8,52 do 8,57 kuna po litri dok je lipu skuplji class eurodiesel BS Tifona.

Croduxov eurodizel plus je 8,59 kuna, koliko stoji i Lukoilov maxpover BS Ecto.