Solarni paneli kojima je prošao rok trajanja nova su ekološka bomba: Što s njima?

'Svijet je instalirao više od teravata solarnih kapaciteta. Obični solarni paneli imaju kapacitet od oko 400W. Ako brojite i one na krovovima i solarne farme, broj bi se mogao popeti do 2,5 milijardi solarnih panela', kaže Rong Deng, stručnjak za njihovo recikliranje na Sveučilištu New South Wales u Australiji.

Podaci britanske vlade kažu da su u Velikoj Britaniji instalirani deseci milijuna solarnih panela, no nema dovoljno infrastrukture za njihovo recikliranje. Stručnjaci za energetiku traže hitnu akciju vlade da bi se spriječila nova globalna ekološka katastrofa.

'Do 2050. imat ćemo planinu otpada ako odmah ne pokrenemo lanac recikliranja', kaže Ute Collier, zamjenica direktora Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije. 'Proizvodimo sve više i više solarnih panela – što je odlično – no što ćemo s otpadom?'