Rok za trezorce samo što nije istekao. Čuvajte se ovih opasnih zamki

Rokovi za uplate razlikuju se od banke do banke, i najčešće istječu između 15 i 16.30. Ponegdje se rokovi razlikuju i ovisno o tome plaća li se u poslovnici ili putem interneta.

Savjetnica uprave FINA-e Gordana Zovko upozorava kako se na šalterima ove agencije uplate primaju u ponedjeljak do 14 sati.

'Ako ulagatelj obavlja plaćanje posljednjeg dana roka za uplatu, odnosno 20. studenog 2023., kod pružatelja platnih usluga treba se informirati do koliko sati treba obaviti uplatu da bi ista bila provedena s datumom 20. studenog 2023., jer se od određenog vremena, poslijepodne, uplate provode s datumom izvršenja sljedećeg radnog dana', upozorili su i iz Ministarstva financija.

Za one koji će plaćati u FINA-i, putem POS uređaja, važno je da pripaze na odobrene limite na karticama, koji im možda neće biti dovoljni za kupnju većeg broja trezorskih zapisa, navedenih u ponudi. Sve će to biti mnogo drukčije kada vrijednosne papire države građani budu mogli kupovati putem digitalne platforme.

Također, trezorske zapise najbolje je držati do dospijeća, odnosno ne prodavati ih prije roka od godinu dana. A za one koji ih iz bilo kojeg razloga odluče prodati - rješenje je trgovanje na Zagrebačkoj burzi. No tada je moguć i gubitak dijela uloženog novca.