Revolucija u kompaniji najpoznatijoj po ružnim sandalama: Spominju se još u crkvenim knjigama, a danas broje 1800 modela

Njemački proizvođač obuće u proteklih nekoliko godina utrostručio je prihode, povećao proizvodnju s 10 na više od 25 milijuna pari obuće, približio se prihodima od milijardu eura, a sve uz korjenite promjene u obiteljskom biznisu u kojem je vladao kaos i koji od 2013. prvi put u dva i pol stoljeća ne vodi nitko iz obitelji Birkenstock

Fenomen ružne, a popularne obuće i nije neka novost. Posljednjih godina nagledali smo se svjetskih primjera poput čizmica Ugg ili svih mogućih oblika obuvala Crocs, a u seriji modnih promašaja čak i Hrvatska ima ravnopravnog sudionika u jezivom obliku nekad nezaobilaznih borosana. No ono što je zajedničko svim tim primjerima, uz noćne more koje izazivaju urednicima modnih magazina, to je da su ili vrlo udobni ili vrlo praktični. Iz nabrojanog skupa nije moguće izostaviti ni poznate sandale Birkenstock jer posljednjih nekoliko godina doživljavaju vrlo ozbiljan preporod.

Obućarsko ime Birkenstock zapravo ima impresivnu povijest dugu gotovo 250 godina. U njemačkim crkvenim knjigama iz sela u blizini Frankfurta još 1774. izvjesni Johann Adam Birkenstock bio je zaveden kao postolar. No kao brend i kompanija vezana uz obuću Birkenstock počinje ozbiljnije postojati tek krajem 19. stoljeća. Konrad Birkenstock tada u Frankfurtu otvara dvije trgovine u kojima prodaje obuću s inovativnim valovitim gornjim dijelom potplata, koji je više odgovarao stvarnom obliku stopala, umjesto da bude u potpunosti plosnat, kao što je tada bila praksa.