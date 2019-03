Recesija kuca na vrata. Možda je vrijeme za ulaganje u zlato

Za ulagače se zlato oduvijek smatralo sigurnim utočištem u nesigurnim vremenima. A kako sve više signala upućuje na dolazak nove recesije, možda je upravo pravi trenutak za kupnju zlatnih poluga ili dionica rudnika zlata

U posljednjih četrdesetak godina zlato je najveći rast cijene zabilježilo 1980., u vrijeme naftne krize, kada je nominalna cijena dostigla vrhunac od 850 dolara po unci, te 2011., kada se cijena unce približila razini od 1900 dolara. U posljednjih pet godina cijena je oscilirala u rasponu od 1050 do 1350 dolara po unci, pri čemu od sredine 2018. bilježi rastući trend.

Zagovornici ulaganja u zlato prognoziraju daljnji rast cijene zbog naznaka da svjetsko gospodarstvo klizi u novu recesiju.

‘Više nema nikakve dileme - svijet ulazi u novu krizu. Neka europska gospodarstva već su u recesiji, a samo je pitanje vremena kad će doći do značajnijeg usporavanja rasta i u SAD-u i Kini. Ne bi trebalo doći do jake recesije poput one koja je zadesila svijet prije nešto više od deset godina, no vrlo vjerojatno će opet doći do značajnijeg pada cijena dionica i dioničkih investicijskih fondova diljem svijeta - uključujući Hrvatsku’, smatra Saša Ivanović, direktor i vlasnik Banke zlata, koja se bavi prodajom i otkupom investicijskog zlata.