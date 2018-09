Nastaje najveći svjetski proizvođač zlata vrijedan 18 milijardi dolara

Barrick i Randgold su lani zajednički proizveli oko 205 tona zlata, a obje kompanije se nadaju da će spajanjem dobiti dodatnu stabilnost jer su dosad bile fokusirane samo na pojedine regije

Godišnja svjetska proizvodnja zlata iz rudnika kreće se uglavnom u rasponu od 2500 do 3000 tona . Najveći svjetski proizvođač je Kina, u kojoj je lani proizvedeno 429,4 tone, a na listi slijede Australija (289 tona), Rusija (272,3 tone), Sjedinjene Američke Države (243,6 tona) te Kanada (171,2 tone), Peru (166,6 tona), Južnoafrička Republika (156,9 tona) i Finska (130,1 tona). Barrick Gold lani je proizveo 5,3 milijuna unci zlata, a Randgold nešto skromnijih 1,3 milijuna, što zajedno i preračunato iznosi oko 205 tona , odnosno nešto manje od desetine svjetske proizvodnje. Američki Newmont Mining će se nakon spajanja nalaziti na drugom mjestu s lanjskom proizvodnjom od 5,3 milijuna unci, odnosno oko 164 tone zlata . Barrick Gold se uz kopanje zlata bavi proizvodnjom bakra te u Čileu u jednom rudniku polovično dijeli vlasništvo s poznatom rudarskom kompanijom Antofagasta hrvatskih iseljenika, obitelji Lukšić .

Analitičari komentiraju kako je spajanje znak da obje kompanije računaju na to da će dugoročno rasti cijene zlata na svjetskom tržištu. Nakon financijske krize zlato je krajem 2009. godine preskočilo cijenu od 1000 dolara po unci, da bi dvije godine kasnije premašilo čak i razinu od 1800 dolara. No od sredine 2013. cijena mu uglavnom ne prelazi razinu od 1400 dolara, a od proljeća ove godine do ovih dana cijena mu je skliznula s 1350 na 1200 dolara po unci.

Glavni izvršni direktor nove kompanije bit će sadašnji šef Randgolda Mark Bristow, a dionice nove kompanije bit će izlistane na burzama u New Yorku i Torontu, piše Reuters. Rudarske kompanije koje se bave proizvodnjom zlata proteklih godina našle su se pod pritiskom investitora zbog lošeg upravljanja kapitalom, što ih je prisililo na rezanje troškova, a to je umanjilo apetit za preuzimanjima i spajanjima.