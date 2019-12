Razlika između bogatih i siromašnih krajeva u Hrvatskoj ogromna je, a kad se usporedimo s EU-om, slika je još gora

Analiza Hrvatske gospodarske komore otkriva porazne pokazatelje hrvatske politike regionalnog razvoja. O tome najbolje svjedoče razlike između najbogatijih i najsiromašnijih krajeva Hrvatske, ali i položaj hrvatskih regija na europskoj razini

Četiri slavonske županij e imaju uvjerljivo najniži BDP po stanovniku (od 34 do 36 posto prosjeka EU-a) dok su, uz Zagreb, najrazvijenije tri jadranske županije (Istarska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska). Unatoč deklarativnom zalaganju političara za uravnoteženim razvojem Hrvatske, u promatranom razdoblju (između 2008. i 2016.) jaz između razvijenih i nerazvijenih nije se bitno mijenjao.

Značajne razlike u razvijenosti regija prisutne su i u drugim zemljama Europske unije. Najveći jaz zabilježen je u Velikoj Britaniji, u kojoj je regija Camden & City of London 34,6 puta gospodarski razvijenija od regije Ards and North Down.

Slijedi primjer iz Njemačke, u kojoj je regija Wolfsburg, Kreisfreie Stadt 11,3 puta gospodarski razvijenija od regije Südwestpfalz. U ostatku EU-a razlike između gospodarski najrazvijenije i najmanje razvijene regije variraju u rasponu od 1,8 do 5,6 puta. Ogromne razlike (više od pet puta) prisutne su u Rumunjskoj, Poljskoj i Francuskoj dok se regije najmanje razlikuju po razvijenosti (manje od dva puta) na Malti te u Finskoj i Švedskoj.