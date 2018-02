Raštimane financije dovele proizvođača legendarnih gitara pred bankrot

Gibson gitare proslavile su mnoge poznate glazbenike jednako kao što su i oni proslavili njih, no pretjerano širenje posljednjih godina donijelo je probleme za kompaniju koja se u više od 100 godina svoje prošlosti već nalazila u sličnim kriznim situacijama

Među najpoznatijim glazbenicima vjerojatno ne postoji niti jedan koji barem u jednom dijelu karijere nije svirao ili barem isprobao gitaru imenom Gibson . Od Chucka Berryja i Elvisa Presleyja preko Erica Claptona i Keitha Richardsa, do Davea Grohla svi su popularni gitaristi, kao i milijuni njihovih sljedbenika, svoj talent prezentirali koristeći neki od modela Gibson gitara, no legendarna kompanija se usprkos popularnosti ovih dana našla pred bankrotom.

U središtu priče nalazi se izdanje obveznica u vrijednosti 375 milijuna dolara koje dospijeva u kolovozu, a njihovi vlasnici smatraju da dobit koju ostvaruje kompanija neće biti dovoljna da se one isplate te da Gibsonu zbog toga prijeti propast. Nemogućnost otplate obveznica sa sobom bi povukla i automatsko dospijeće još jedne kreditne linije od 185 milijuna dolara.

Juszkiewicz je prije nekoliko dana u izjavi Bloombergu kazao da je kompanija "isplatila kamate, ispunila svoje obveze, i namjera nam je isplatiti sve vlasnike obveznica". On dodaje da se "obveznice često samo refinanciraju s istom grupom (dotadašnjih vlasnika obveznica, op.), no ovaj puta nismo s time presretni, pa razmatramo i druge opcije financiranja". Čelnik Gibsona je dodao i da je već u pregovorima s mnogo zainteresiranih no da još pokušava postići odgovarajuću cijenu zaduživanja.