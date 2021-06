Prvi turistički sajam s publikom na jugu Italije: Postoji interes za Hrvatskom u nautici, za otocima, putovanjima za mlade...

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i njezino predstavništvo u Italiji predstavljaju hrvatsku turističku ponudu na najvažnijemu međunarodnom sajmu turističkih profesionalaca na jugu Italije, a to je prvi sajam tamo u prisutnosti publike od pojave pandemije koronavirusa

Brojne turističke agente i predstavnike medija ovom smo prilikom informirali o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, uvjetima ulaska u zemlju, nacionalnoj oznaci sigurnosti "Safe stay in Croatia", portalu Enter Croatia, sustavu eVisitor za nautičare te aktualnoj pozivnoj kampanji "Trust me, I've been there", rekla je Vukelić, dodavši kako je sajam organiziran u skladu sa svim epidemiološkim mjerama i protokolima.

Vukelić se tijekom sajma susrela i s predsjednicom Udruženja talijanskih putničkih agencija FIAVET Ivanom Jelinić, regionalnim predsjednikom FIAVET Campania I Basilicata Giuseppeom Scanuom te s predstavnicima aviokompanija Vueling, Volotea, brodarima MSC crociere i SNAV.

U razgovoru s partnerima na tržištu Italije naglašeno je da interes za Hrvatskom postoji, posebice u segmentu grupnih putovanja, putovanja za mlade, nautiku i otoke.

Da interes za Hrvatskom postoji potvrđuju i TV ekipe RAI 1 i RAI 3 koje su ovih dana snimale diljem hrvatske obale, dok danas započinje studijsko putovanje novinara mjesečnika Nautica, koji broji više od 100.000 čitatelja mjesečno, na temu nautičke ponude Kvarnera, odnosno Opatije, Cresa i Lošinja.

HTZ u priopćenju ističe da je štand Hrvatske posjetio i hrvatski veleposlanik u Italiji Jasen Mesić, koji je sudjelovao i na svečanom otvorenju sajma na kojem sudjeluje više od 200 izlagača, odnosno regija, destinacija, agencija, prijevoznika i strukovnih udruženja, dok svoju ponudu na sajmu, uz Hrvatsku, predstavljaju i zemlje kao što su Grčka, Španjolska, Malta, Slovenija, Tunis, Dubai, Japan i dr.