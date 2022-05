Provjerili smo koliko su dužne najveće hrvatske kompanije; hotelijeri nakrcani dugom zbog investicija, jedna velika tvrtka bez kune obaveza

S obzirom na to da su sastavnice indeksa CROBEX10 objavile svoje rezultate za prvi kvartal 2022. godine, odlučili smo pogledati razinu zaduženosti ovih kompanija na bazi najnovijih rezultata. Jedan od najboljih načina za provjeru zaduženosti kompanije je omjer neto duga i EBITDA-e (dobit prije oporezivanja, kamata, amortizacije i deprecijacije). Drugi način je postotak duga koji ove kompanije koriste kako bi financirale svoje poslovanje

Nadalje, pogledali smo koliko bi dodatnog duga ove kompanije mogle uzeti da bi došle do 3x EBITDA. Omjer neto dug/EBITDA jedan je od najvažnijih pokazatelja zaduženosti, a njegov maksimalni iznos je 3, što se smatra tzv. gornjom granicom zaduženosti zbog toga što postoji mogućnost da kompanije neće moći plaćati svoja dugovanja ako premaše ovu granicu. Štoviše, još jedan od razloga zbog kojih se gleda 3x EBITDA kao granica zaduženosti je to što je to točka do koje se kompanije mogu zadužiti u svrhu financiranja novih investicija i/ili akvizicija bez ikakvih poteškoća.

Među kompanijama koje čine indeks CROBEX10, Adris, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatski Telekom te Končar posluju s negativnim neto dugom. Ovo znači da su njihova najlikvidnija sredstva (tj. kratkoročna financijska imovina plus novac i novčani ekvivalenti) veća od njihovog financijskog duga. Zbog toga je njihov omjer neto duga i EBITDA-e negativan pa smo ih isključili iz pregleda neto duga i EBITDA-e. Također je važno naglasiti da je EBITDA bazirana na rezultatima u zadnjih 12 mjeseci (tzv. trailing twelve months, TTM). Ovo se radi zbog toga što ako bismo uzeli samo rezultate iz prvog kvartala, EBITDA bi bila preniska i stvorila bi se pogrešna slika stvarne zaduženosti.