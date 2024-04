Provjerili smo koje su američke savezne države najbogatije, a koje ne napreduju

S druge strane, neke od država s najsporijim rastom bile su Delaware , Mississippi i New York , svaka s realnom stopom rasta BDP-a ispod jedan posto.

Kada se BDP svake države podijeli s brojem stanovnika, lista pet ekonomski vodećih država se mijenja, uz dvije iznimke. New York i Kalifornija i dalje su među prvih pet, ali sada su im se pridružili Connecticut, Massachusetts i Washington.

Prema Uredu za ekonomsku analizu (BEA), prvih pet američkih država po realnom BDP-u u 2023. bile su Kalifornija, Teksas, New York, Florida i Illinois. S druge strane, države koje najmanje doprinose su Vermont, Wyoming, Južna Dakota, Montana i Aljaska.

Izvan konkurencije je District of Columbia, koji obuhvaća glavni grad SAD-a, Washington. Distrikt u kojem su smještene brojne savezne institucije i međunarodne organizacije generira gotovo 200 tisuća dolara BDP-a per capita. Najbogatija je država New York sa 79,4 tisuće dolara po glavi stanovnika, slijede Massachusetts (77,9 tisuća dolara), Washington (74,8 tisuća dolara), Kalifornija (73,9 tisuća dolara) i Connecticut (69,6 tisuća dolara).

Za usporedbu, BDP po stanovniku cijelog SAD-a iznosi 60 tisuća dolara. Među najbogatijim američkim saveznim državama je i nekolicina s bogatim prirodnim resursima i malobrojnim stanovništvom, poput North Dakote i Aljaske.