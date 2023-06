Provjerili smo kakve će posljedice ostaviti svinjska kuga: 'I bez nje meso mora poskupjeti'

'Bilo je samo pitanje vremena kad će se to dogoditi', kaže nam Damir Jagić, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja, dodavši da riječ o gospodarski gledano strašno opasnoj bolesti jer je velik postotak uginuća svinja.

Afrička svinjska kuga (ASK) jučer je potvrđena u uzorcima uzetim s dva objekta na području Posavskih Podgajaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon što su jučer postavljene sumnje za još dva gospodarstva, danas je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić rekao da se trenutačno sumnja na prisutnost bolesti na desetak gospodarstava.

'Pa mi uvozimo svinje iz zemalja gdje se pojavila već prije ta kuga. Pojavila se u Njemačkoj , pa i dalje uvozimo iz nje', ističe Jagić dodajući kako su Hrvati najveći uvoznici svinjetine u Europi. Što se tiče potencijalnih komercijalnih posljedica, Jagić smatra da do poskupljenja svinjetine mora doći i bez obzira na ovu situaciju.

Državni tajnik Pavić jutros je rekao kako je sprečavanje daljnjeg širenja nužno kako bi se očuvao hrvatski izvoz jer bi u protivnom na tržištu mogli kotirati kao zemlja s afričkom svinjskom kugom i tako izgubiti status izvoznika. Jagić potvrđuje da bi eskalacija zaraze mogla utjecati na izvoz, posebice u zemlje s rigoroznim kriterijima, no kaže da ne bi trebalo biti većih reperkusija ako se bolest uspije lokalizirati.

'Neminovno je poskupljenje svinjetine, neovisno o ovoj kugi jer su takvi trendovi u Europi. Ako bi se slučajno kuga proširila na veći postotak svinja, onda ćemo tek imati velik problem. Ali i bez toga, problem je što nismo samodostatni i u ovoj situaciji mora doći do poskupljenja', objašnjava Jagić. Svinjetine, kako kaže, trenutačno nedostaje na europskom tržištu, a Hrvatska proizvodi samo 50 posto vlastitih potreba i čini oko 0,5 posto europske proizvodnje.

Što se tiče potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge, Jagić kaže da se to na ozbiljnim gospodarstvima ne bi smjelo dogoditi i da treba sada pričekati još nekoliko dana da se vidi u kojem smjeru će se situacija odvijati.

U Hrvatskoj su nakon potvrde prvih slučajeva afričke svinjske kuge propisane žurne mjere - zabrana premještanja životinja, klanja, prodaje, dezinfekcija objekata. Danas je državni tajnik Pavić najavio da se kreće s eutanazijom 40-ak svinja zatečenih na gospodarstvima kad se na njih posumnjalo.

Na gospodarstvima na kojima je potvrđena bolest dio svinja se držao na otvorenom te su se one tako potencijalno miješale s divljim svinjama. Izvid o tome kako je točno bolest ušla u gospodarstva je u tijeku, no zna se da su glavni izvor zaraze za domaće svinje one divlje.

Afrička svinjska kuga u Europu je donesena 1950-ih, a u našem okruženju postoji već četiri do pet godina. Sad se pokušava utvrditi je li bolest došla preko granice ili je došla miješanjem s divljim svinjama.

Riječ je o zaraznoj virusnoj bolest isključivo domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i sto posto. Virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.

Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice, te ima ozbiljne socioekonomske i javnozdravstvene posljedice. Do danas nije razvijeno cjepivo protiv ASK te nema drugog načina iskorjenjivanja u slučaju pojave afričke svinjske kuge.