Provjerili smo kako se kreću cijene dionica najvećih regionalnih kompanija od početka godine, dobitnika je na prst jedne ruke...

Analitičari InterCapitala donosime pregled promjene cijene dionica regionalnih kompanija od početka godine do danas

Počevši sa Hrvatskom, CROBEX10 indeks, koji predstavlja 10 najvećih hrvatskih blue chipova pao je za 9% od početka godine. S obzirom na trenutnu makroekonomsku i geopolitičku situaciju u svijetu te posebice u Europi, to je i očekivano. No u određenom smislu, pad od 9% puno je niži u usporedbi s regionalnim indeksima (SBITOP -22%, BET -17%) te globalnim indeksima (S&P500 -23%, Nasdaq 100 -33%). Glavni razlog tome je činjenica da je likvidnost na hrvatskoj burzi puno niža nego na inozemnim burzama, što se može pripisati niskoj razini sudjelovanja građana na burzi te velikom udjelu mirovinskih fondova u tvrtkama koje čine indeks.

Što se tiče same promjene cijene, najveći pad i dalje bilježi AD Plastik, čija dionica je izgubila 52% vrijednosti od početka godine. Postoji nekoliko razloga za taj pad. S obzirom na to da je AD Plastik vezan uz proizvodnju automobila, nedostatak poluvodiča u automobilskoj industriji koji je započeo prošle godine, a još je do neke mjere prisutan i danas, imao je negativan utjecaj na poslovanje AD Plastik-a. Situacija se još pogoršala nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, a razlog tome je što AD Plastik ima otprilike 16.6% prihoda od prodaje u Rusiji. Nakon početka rata i uvođenja sankcija Rusiji, stvorio se još veći izazov za poslovanje AD Plastik-a, što se i odrazilo u cijeni njihove dionica. Nakon AD Plastika, imamo Arena Hospitality Group, jednu od najvećih turističkih kompanija u Hrvatskoj. Od početka godine, dionica Arene je izgubila 19% svoje vrijednosti.

Opet, postoji više razloga za to. Iako je Arena objavila dobre rezultate u prvoj polovici godine te se još bolji rezultati očekuju u trećem tromjesečju s obzirom da tada turističke kompanija ostvaruju najveći dio svojih prihoda i dobiti, kompanija je također pod troškovnim pritiskom. Ovo se naravno odnosi na povećane troškove materijala i sirovina (u ovom slučaju to se najviše odnosi na hranu), povećane troškove energije te povećane troškove osoblja. Zbog toga, sve turističke kompanije su morale podići cijene smještaja i usluga, što čak i uz dobru sezonu ove godine postavlja izazov za budućnost. Ako na to nadodamo opću situaciju gdje je likvidnost na burzi mala, investitori koriste svaku priliku kako bi izašli iz svojih pozicija, što dovodi do pada cijene.

Naravno, ovo je istinito za svaku od ovih kompanija. Nakon Arene, imamo Atlantic Grupu, čija dionica je izgubila malo manje od 17% svoje vrijednosti. Naravno, do toga je došlo, osim trenutne makroekonomske situacije, i zbog činjenice da je Atlantic Grupa po tržišnim udjelima predvodnik u regiji. To znači da nemaju previše mjesta za rast prihoda, što u situaciji kada troškovi rastu znači da moraju dizati cijene kako bi te troškove kompenzirali, ali opet, s obzirom na strmoglavi rast troškova, profitne marže im se smanjuju. S druge strane, jedina kompanija čija je dionica zabiježila porast cijene od početka godine je Atlantska Plovidba, s porastom od 10%. Razlog tome je što unatoč sve većom prijetnjom recesije u svijetu, postoji još velika potreba za transportom robe i sirovine brodovima. U takvom okruženju, Atlantska Plovidba je zabilježila vrlo dobre rezultate, što je dovelo do porasta cijene dionice.