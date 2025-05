Propustila pregled jer nije dobila pismo iz bolnice: Zašto poštar ponekad ne zvoni nijednom?

'Situacija puno bolja nego prije godinu dana'

U moru članaka s kritikama na rad Hrvatske pošte naišli smo i na pritužbu koju je u prosincu 2023. uputio gradonačelnik Biograda na Moru, Ivan Knez. On je tada ustvrdio da su i gradske službe, jednako kao građani, nervozne zbog kašnjenja pošte.

'Kako šaljemo iz uprave puno dopisa, rješenja o naplati, o ovrhama, građani to ne dobiju po tri-četiri mjeseca. Misle da mi kasnimo sa slanjem, a nije stvar do nas nego do Hrvatske pošte. Problem postoji, ali se na žalost ne rješava. To je dojam svih građana grada Biograda, ali i građana okolnih mjesta, jer ta jedna pošta pokriva i Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon i Pašman. I svugdje je isti problem. Iz Hrvatske pošte ništa ne kažu, sve ide po planu', rekao je Knez za Zadarski.hr u prosincu 2023.

S obzirom na navode naše čitateljice, čini se da se u proteklih godinu i pol dana nije puno toga riješilo. Stoga smo upitali Hrvatsku poštu gdje je zapelo.

'U Biogradu na Moru rade novi, obučeni radnici koji svakodnevno iznose pošiljke na dostavu. Drugim riječima, na području Biograda dostava se odvija u skladu s propisanim rokovima i situacija je svakako puno bolja nego prije godinu dana', poručili su iz Hrvatske pošte.