Promet u industriji blago porastao u srpnju, no u odnosu na 2019. manji je za 10,9 posto

Promet u industriji u srpnju je na mjesečnoj razini porastao za 0,7 posto, dok je na godišnjoj razini, nakon izrazitog pada u travnju i svibnju i nešto blažeg u lipnju, u srpnju ponovo snažnije pao, za 10,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet industrije u Hrvatskoj u srpnju u usporedbi s lipnjem porastao je za 0,7 posto.

To je treći mjesec zaredom s povećanjem prometa u industriji, no po znatno manjoj stopi nego mjesec ranije: u lipnju je u odnosu na svibanj porastao za 15,5 posto. To je bilo i očekivano, jer je rast u lipnju uslijedio nakon snažnijeg pada u mjesecima lockdowna.

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), u srpnju je u usporedbi s lipnjem ukupna prodaja trajnih proizvoda za široku potrošnju povećana za 12,8 posto, kapitalnih proizvoda za 4,3 posto, intermedijarnih proizvoda za 1,5 posto i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za jedan posto, dok je ukupna prodaja energije pala za 2,2 posto.