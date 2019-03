Predsjednica: Hrvatskoj nedostaju kvalitetna greenfield ulaganja

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je u ponedjeljak kako Hrvatskoj nedostaju kvalitetna greenfield ulaganja te je iznijela pet smjernica za unaprjeđenje privlačenja izravnih stranih ulaganja i poboljšanja investicijske klime

Tako je čak oko trećine ulaganja koncentrirano u djelatnosti financijskog posredovanja, zatim u trgovini, a posljednjih godina postaju vrlo važna i vlasnička ulaganja u nekretnine, navodi Grabar-Kitarović te ističe da nedostaju greenfield ulaganja.

"Nedostaju nam greenfield ulaganja, i to ona kvalitetna, koja zadovoljavaju tri glavna uvjeta za postizanje održivog rasta i razvoja - ulaganje u proizvodnju roba ili usluga, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i izvozna orijentiranost ulaganja", poručuje Gabar-Kitarović te napominje da su dosadašnja ulaganja rijetko dovela do otvaranja novih održivih i proizvodnih radnih mjesta, do značajnog transfera tehnologije i znanja ili do povećanja proizvodnje i izvoza.

Govoreći o praksi gospodarskog razvoja u Hrvatskoj u posljednjih četvrt stoljeća, kaže da se on većinom nije temeljio na proizvodnji i izvozu, već na uvozu, potrošnji i zaduživanju. Pritom je upozorila na probleme koji su pridonijeli današnjoj situaciji, kao što su institucionalna lutanja, ljudska i financijska podkapacitiranost institucija koje bi se trebale baviti privlačenjem ulaganja, zatim nedostatak strateških odrednica, sustavnog i planskog pristupa ciljanim ulaganjima, a posebno je apostrofirala nedovoljnu profiliranost Hrvatske i pojedinačnih regija kao ulagačkih destinacija.