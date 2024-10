Predizborne intrige: Koliku plaću ima srednja klasa u Njemačkoj?

No šef opozicije i kandidat demokršćanske Unije (CDU/CSU) Friedrich Merz smatra to šokantnom. Merz smatra da bi reforma najviše oštetila obrtnike s mjesečnim prihodima od 15.000 eura, a oni su izrazito važna kariku u njemačkom gospodarstvu.

SPD, stranka u vladajućoj koaliciji pod kormilom kancelara Olafa Scholza , najavila je reformu poreza na dohodak, kojom bi se rasteretilo 95 poreznih obveznika. Da bi to bilo moguće, snažnije će se oporezivati oni koji spadaju u skupinu s jedan posto najviših primanja. SPD smatra da su to oni koji mjesečno zarađuju 15.000 eura i više, piše Wirtschaftswoche.

Jedni od njih su podaci Saveznog zavoda za statistiku. Prema njima, prosječan neto prihod privatnog kućanstva u Njemačkoj iznosio je oko 3813 eura u 2021 . (još nema novijih podataka). No to samo po sebi ne govori puno jer ovisi o tome jeste li u braku, imate li djecu ili ste samac, pa taj iznos može biti ili relativno velik ili relativno malen.

Da ne bi bilo da samo vrh njemačke desnice ima poteškoća s definicijom bogatstva, treba dodati i to da se aktualni kancelar Scholz 2020. nije htio okarakterizirati kao bogataš, unatoč mjesečnoj plaći većoj od 20.000 eura, ne uključujući ostale naknade.

No takva Merzova izjava nije iznenađujuća jer je on već 2018., u pokušaju da se dodvori biračima i s njima poistovjeti, izjavio da pripada 'višoj srednjoj klasi', a kao bivši predsjednik nadzornog odbora BlackRockove njemačke divizije zarađivao je vjerojatno više od milijun eura godišnje. A tu je i njegovo poznato putovanje na vjenčanje na njemačkom otoku Syltu, na koje je aktualni čelnik CDU-a doputovao privatnim zrakoplovom.

S 3813 eura ste među najbolje plaćenima

Svatko tko želi sam provjeriti koliko zarađuje u usporedbi s drugima u Njemačkoj to već godinu dana može saznati pomoću online kalkulatora IW Köln, piše Wirtschaftswoche. Uz pomoć samo nekoliko klikova mišem dobije se jasan i jednostavan pregled. No treba imati na umu to da kalkulator mjeri bogatstvo samo na temelju prihoda.

Prema njemu, oni koji mjesečno dobivaju spomenutih 3813 eura zarađuju više od 90 posto Nijemaca.

S druge strane, par s troje djece koji ima takva primanja spada među siromašnije građane. Čak 71 posto Nijemaca raspolaže s više novca.