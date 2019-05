Pogledajte kako izgleda i što nudi Hotel Park Punat, Falkensteinerov obiteljski adut na Krku

Izlet podmornicom, posjet Aquariumu za cijelu obitelj, škola ronjenja, otkrivanje Krka biciklima, mini golf, vožnja golf automobilima ili vlakićem, brojni zanimljivi izleti i, naravno, sunce i more. Zabave nikada dosta u hotelu Falkensteiner Park Punat na Krku. I sve to u obiteljskom paketu koji uključuje dva noćenja u periodu od 20. lipnja do 13. srpnja, sjajnu all inclusive ponudu, vrhunsku i zdravu hranu, nadogradnju u višu kategoriju sobe, a boravak djeci do 12 godina je gratis s roditeljima u sobi.

Šarmantni obiteljski hotel Park Punat s 4 zvjezdice okruženom je zimzelenim parkovima, nalazi se uz samo more u idiličnom mjestu Punat. Iznimno ugodan ambijent poziv je za savršen obiteljski odmor. Na svakom koraku toliko simpatičnih detalja u dizajnu, praktičnih rješenja itekako važnih kada idete na odmor s klincima i iskrene pažnje za gosta. Od sobe za tinejdžere s pop-art elementima, maslina koje slobodno rastu u hotelskom restoranu, moderno uređenih soba, all inclusive usluge koja uključuje potrebe djece i jamči sjajan mediteranski gastronomski užitak, prostranog vanjskog prostora s mnoštvom ležaljki za sunčanje, velikog vanjskog bazena s toboganom za djecu, dječjeg igrališta, kutka za mame i bebe i onoga što će vaši klinci obožavati – igraonice Falky Land – sve je ovdje podređeno obiteljima, i malima i velikima, za nezaboravni odmor.