Pogledajte kako europske zemlje potiču kupnju električnih bicikala: Zašto je Hrvatska odustala?

Prema podacima Europske biciklističke federacije (ECF), postoji gotovo 300 shema poreznih poticaja i premija za kupovinu električnih bicikala diljem Europe, a nude ih nacionalne, regionalne i lokalne vlasti kako bi potaknule njihovo korištenje u prometu.

Iako su mnogi poticaji u Europi već uvedeni u prošlom desetljeću, broj shema značajno se povećao od 2019.

ECF-ova internetska tražilica pruža informacije o iznosu bespovratnih sredstava, vrsti bicikla i prihvatljivim ciljnim skupinama u pojedinim zemljama EU-a.

Primjerice, Francuska ima nacionalnu potporu za kupnju novih i rabljenih bicikala u iznosu od 300 do 400 eura, ovisno o imovinskom cenzusu. Uz to, postoji niz regionalnih subvencija koje se kreću od 100 do čak 1000 eura, koliko mogu bespovratno dobiti stanovnici metropolitanskog područja grada Orleansa.

Austrija je uvela porezne olakšice za vožnju biciklom na posao, a poduzetnici koji u poslovne svrhe putuju njime imaju pravo na neoporezivi troška od 0,38 eura po kilometru. Austrijancima je na raspolaganju i subvencija od 600 eura za kupnju električnog sklopivog bicikla za korištenje u kombinaciji s javnim prijevozom. Uvjet je da je primatelj zaposlen i ima godišnju kartu za javni prijevoz.