Pogledajte 20 atraktivnih poslovnih prostora koje država daje u zakup, možda pronađete nešto i za sebe

Tvrtka Državne nekretnine u srijedu je objavila natječaj za zakup 20 poslovnih prostora u Zagrebu, Karlovcu, Zadru, Osijeku i Varaždinu, a zainteresirani ponude mogu dati do 17. listopada u 12 sati. Kako su izvijestili iz Državnih nekretnina, predložene djelatnosti za poslovne prostore koji bi se dali u zakup su ugostiteljske, trgovačke, uredske, uslužne, zanatske do proizvodne te ostale djelatnosti. Početne cijene zakupa su od 357 kuna do 5051,30 kuna mjesečno, ovisno o zoni i veličini prostora, a veličine su od 11 do 165,03 četvorna metra

