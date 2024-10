Počelo snižavanje kamatnih stopa. U kojoj mjeri će to osjetiti hrvatski građani

'Europska središnja banka ove godine održat će još jedan sastanak. U prosincu se očekuje daljnje snižavanje kamatne stope. Bio bi to mali pomak od 25 postotnih bodova. Na tržištu se procjenjuje da je vjerojatnost za to oko 60 posto', istaknuo je broker Tim Oechsner, Steubing AG.

Kamatne stope za hrvatske građane, podsjećaju u HNB-u, proteklih su godina rasle sporije, nego u drugim zemljama eurozone, jer je većina stambenih kredita imala fiksne kamatne stope. Stoga bi se najnoviji potezi ECB-a najviše trebali osjetiti na novim stambenim kreditima.

'Ono što možemo vidjeti već sada i što će se nastaviti je da će kamatne stope na novoodobrene kredite, znači ne na stare, nego da će na novoodobrene kredite padati i već to vidimo da se događa', naglasio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

'Mislim da će one sad kontinuirano padati, to neće biti jedan skok, nego do kraja godine i iduće godine možemo očekivati pad kamatnih stopa', dodao je. Kada je riječ o postojećim kreditima, snižavanje kamatnih stopa najviše će osjetiti građani koji su najviše osjetili i njihov rast. A to su, kažu u Udruzi banaka, oni čiji krediti imaju promjenljive kamatne stope vezane uz Euribor.

'Većina ima ugovoreno s fiksnom kamatnom stopom, od onih koji imaju promjenjivu kamatnu stopu, većina je na nacionalnoj referentnoj stopi koja nije usko vezana uz kretanje kamatnih stopa ECB-a', poručila je direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko, 15. listopada 2024.

Snižavanje kamatnih stopa počelo je, a o gospodarskom rastu eurozone ovisit će do kada će se i kojom dinamikom nastaviti.