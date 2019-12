Planira se rekordna blagdanska potrošnja, sve više troši se preko interneta

Uoči Božićnih i Novogodišnjih blagdana kada je potrošnja tradicionalno na vrhuncu časopis Ja Trgovac proveo je istraživanje među hrvatskim građanima o njihovim planovima kupnje poklona

Rezultati su pokazali da velika većina građana planira kupnju božićnih poklona (80,9%), iako je riječ o blagom padu u odnosu na prošlu godinu kada je to činilo njih 84,8%. Pri tome će približno podjednak broj njih na poklone potrošiti do 200 kn (30%) i do 500 kn (31,9%). Do 1.000 kn planira potrošiti 13,7% građana, a više od 1.000 kn izdvojit će njih 5,2%.

Većina građana ističe kako na poklone planira potrošiti jednak iznos kao i prošle godine (61,2%), dok je 22,9% onih koji planiraju smanjenje potrošnje u odnosu na 2018., a 15,9% je onih koji namjeravaju potrošiti više. U usporedbi s prošlom godinom, rezultati ne bilježe neke osobite oscilacije.