Ovo su razlozi zašto bi zlato u 2022. moglo biti sjajna oklada

Cijene zlata u proteklih su godinu dana bile pod pritiskom. Za dobar dio analitičara, ali i investitora, bitcoin je od početka koronakrize preuzeo ulogu zaštitnika vrijednosti. U prijevodu, zlato je postalo manje atraktivnija investicijska klasa.

Čini se da bi ove godinje moglo doći do promjene tog trenda.

Zlato bi ove godine moglo testirati nove maksimume od 2.100 dolara po unci, tvrdi dio analitičara. Slabost američkog dolara i inflacija neki su čimbenici koji će vjerojatno povećati cijene plemenitih metala, rekao je David Lennox, analitičar robnih tržišta u kompaniji Fat Prophets za CNBC.

“Mislim da ćemo tijekom 2022. vidjeti kako se cijene zlata testiraju na rekordnim razinama”, rekao je.

Cijene zlata zaključile su se na rekordnih 2.063 dolara u kolovozu 2020. Zlatom se jutros trgovalo po cijeni od oko 1.814 dolara po unci.

Lennox je rekao da izgleda kao da sve upućuje na to da bi dolar mogao slabiti, iako se to još nije dogodilo. Ako dolar oslabi, to bi bio vjetar u leđa za zlato, dodao je.

U međuvremenu, inflacija u SAD-u je porasla na blizu 6%. Zlato se smatra zaštitom od inflacije i raste kako dolar opada, ali njegova evidencija u prošlosti je bila mršava.

“Vjerujemo da će visoki zamah inflacije i niži američki dolar potaknuti cijenu zlata tijekom 2022.”, dodao je.

Geopolitičke napetosti između velikih vojnih sila također bi mogle povećati cijene zlata ranije nego što se očekivalo, rekao je Lennox.

Konkretno, jača ruska vojna prisutnost duž granice s Ukrajinom, a to je "točka fokusa na kojoj bi se brzo mogla pretvoriti u nešto katastrofalno", rekao je.

"Ako se to dogodi, tada bismo vidjeli kako cijena zlata reagira prilično značajno i ciljana cijena od 2100 dolara po unci vjerojatno bi bila dosegnuta i prije nego očekujemo", zaključio je.