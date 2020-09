'Ove godine dug bolnica prema veledrogerijama raste 220 milijuna kuna mjesečno!'

Predsjednica HUP-ove koordinacije veledrogerija Dijana Percač govorila je o dugu bolnica prema veledrogerijama i opskrbi stanovništva lijekovima

"Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva rade na smanjivanju dospjelog dugovanja. Temljem toga je uplaćeno dodatnih 900 milijuna kuna u bolnički sustav . No usprkos tome je dug i dalje visok. Naime, mjesečni rast duga ove godine je 220 milijuna kuna mjesečno. I dok je prošle godine, samo prema četiri članice HUP koordinacije veledrogerija koje predstavljaju četiri najveće veledrogerije rastao 500 milijuna kuna godišnje, ove godine taj dug raste više od 220 milijuna kuna mjesečno", pojasnilo je Percač.

Percač je za N1 kazala kako je iznos duga bolnica prema veledrogerijam preko 4 milijarde kuna i kako je to dosad najviši dug bolničkog sustava.

Percač kaže kako je teško shvatiti rast duga, pogotovo zato što bolnice u koronasituaciji ne rade elektivne zahvate, ali kako to pitanje prvenstveno treba uputiti Ministarstvu zdravstvu.

Također, rekla je kako veledrogerije ne prijete već upozoravaju.

"Veledrogerije su uvijek bile partner zdravstvenom sustavu i bit će to i dalje. Međutim, ova financijska situacija je neodrživa. Nema kompanije koja bi mogla izdržati tako visoke iznose dospjelog dugovanja. Zato mi apeliramo na Vladu za hitnim rješavanjem ovog dugovanja kako stanovništvo Republike Hrvatske ne bi ostalo bez potrebnih lijekova", ističe.

Dug je neodrživ i zbog toga što mi već ostajemo bez pojedinih lijekova koje nismo u mogućnosti platiti dobavljačima, kazala je Percan.

"Nema konkretnog odgovora koji su to lijekovi. To može biti bilo koji lijek, to može biti i lijek za liječnje onkoloških pacijenata, može biti lijek za liječenje kardioloških pacijenata, nema terapijske skupine bez koje mi ne bismo mogli ostati. Htjela bih naglasiti da u slučaju da veledrogerije ostanu bez lijekova, sve stanovništvo - i ono koje odlazi u ljekarnu i ono koje odlazi u domove zdravlja i oni koji su pacijenti bolnica, svi ćemo ostati bez lijekova", rekla je Percan.

Napominje kako je Europska komisija temeljem izvješća o zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske za 2019. godinu označila naš zdravstveni sustav rizičnim, a tada je dug rastao 500 milijuna kuna godišnje. Sada taj dug, ponavlja, raste više od 220 milijuna kuna mjesečno.

S ministrom Berošem su se, napominje, sastali nekoliko puta kao i s ministrom Marićem kako bi pokušali riješiti problem.

"Očekuje se rebalans budžeta kako bi se vidjelo koji je iznos koji možemo očekivati. Reforma bolničkog sustava je neupitna i mora se sprovesti. Taj rast duga od 220 milijuna kuna na mjesečnoj razini treba zaustaviti i svesti dugovanja u zakonom definirane rokove plaćanje", kazala je Percač.