Ova šarolika družina će s Peruškom voditi novi Agrokor. Otkrivamo tko su i tko ih je pogurao

Agrokor je u četvrtak objavio kako od prvog travnja postaju Fortenova grupa, koja više neće imati Upravu i Nadzorni odbor, već izvršne direktore i Upravni odbor koji će 'glumiti' nadzornike. U njemu će sjediti devet ljudi. Neki od njih dobro su poznati u našoj javnosti, odlazili su predsjednici i premijeru, dok za druge nažalost možemo samo nagađati tko su jer niti u Agrokoru još nemaju njihove službene biografije

Za Poletajeva se prošle godine pisalo da prelazi u poslovno carstvo Olega Deripaske, no to je brzo demantirano. Ostao je raditi u Sberbanku te je nagrađen posebnim angažmanom u Agrokoru. Inače, Poletaev je u Sberbanku već 20 godina, a imao je titule posebnog savjetnika predsjednika Uprave Hermana Grefa i njegova prvog zamjenika. Svojevremeno se čak nagađalo da će on osobno preuzeti vođenje Agrokora.

Poletajevu će društvo u Upravnom odboru praviti nešto manje poznati Sergej Volk, koji je u Sberbanku tek nešto više od dvije godine, koliko je proveo i u VTB banci, a bio je i direktor ruske podružnice švicarskog UBS-a i zaposlenik savjetničke tvrtke Strategy Capital. Na svojem profilu na LinkedInu pohvalio se kako je od listopada 2010. do kolovoza 2012. uzeo predah od karijere i uživao s obitelji i prijateljima te surfao i zmajario.