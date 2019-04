Opet svi govore o nizinskoj pruzi, ovih 10 stvari morate znati o njoj

Nizinska pruga od Rijeke do mađarske granice jedan je od ključnih infrastrukturnih projekta vlade Andreja Plenkovića. Posjet kineskog premijera Li Keqianga razbuktao je raspravu u javnosti o tome treba li se ta pruga izgraditi uz pomoć kineskog kapitala. Donosimo vam deset ključnih stvari koje trebate znati o tom projektu

Nastao je u 70-im godinama prošlog stoljeća, pri izradi tehničke dokumentacije za novu riječku prugu do Zagreba dolinom rijeke Kupe kako bi se istakla njezina visinska kota od samo 272 metra u odnosu na visinske kote postojeće riječke pruge (837 metara).

Gledano geostrateški, najbrži i najkraći pomorski put između Europe i dalekoistočnih gospodarskih sila poput Japana i Kine ide preko Kvarnera. Putovanje robe brodovima kroz Suez, Gibraltar i dalje prema velikim europskim sjevernim lukama, kao što su Hamburg ili Rotterdam, čak je četiri do pet dana dulji od prolaska kroz Otrant do sjevernog Jadrana.

Zbog toga je velika bitka između talijanskog Trsta, slovenskog Kopra i naše Rijeke za to tko će privući najveće količine robe. Trenutno Luka Rijeka zaostaje za konkurencijom jer nema dovoljno kapaciteta ni kvalitetnu prometnu povezanost sa zaleđem.

Nova pruga bila bi 50 kilometara kraća i cijelom trasom bila bi dvokolosiječna . Teretni vlakovi njome bi stizali do mađarske granice za pet sati uz prosječnu brzinu od 120 kilometara na sat (putnički za dva sata, uz prosječnu brzinu od 200 kilometara na sat).

Staru prugu Rijeka – Zagreb – Budimpešta izgradili su Mađari davne 1873. godine . Dužina joj je 330 kilometara i teretnim vlakovima je potrebno oko 10 sati do mađarske granice uz prosječnu brzinu od samo 30 kilometara na sat (putničkima treba oko pet sati, s prosječnom brzinom od 65 kilometara na sat).

Danas se vrijednost modernizacije postojeće i izgradnja nove pruge procjenjuje na oko 3,6 milijardi eura (27 milijardi kuna), a sve bi trebalo biti završeno do 2030. godine. Najzahtjevnija, time i najskuplja dionica, ona je od Rijeke do Karlovca, a koštala bi 1,7 milijardi eura.

Projekt nizinske pruge pokušalo se realizirati još za vrijeme bivše Jugoslavije, ali se odustalo od njega. Ponovo je oživio sredinom 2000-ih. Tadašnji ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta izišao je s procjenom, koja se danas čini smiješnom, kako će izgradnja koštati osam milijardi kuna i da će pruga biti gotova do 2013. godine.

Za preostale dionice od Karlovca do Rijeke EU je sufinancirao izradu projektne dokumentacije, ali Bruxelles se nećka oko toga hoće li dati novac i za samu izgradnju. Prije nekoliko godina Europska komisija je jasno poručila Hrvatskoj da neće pomoći u izgradnji dijela od Karlovca do Rijeke jer je preskup i neisplativ. Ali u međuvremenu su interes pokazali Kinezi, što je donekle omekšalo stav Bruxellesa.

Konkretno, najveći radovi dosad su napravljeni na dijelu nizinske pruge od Karlovca do mađarske granice, što izdašno sufinancira Europska unija. Ukupno je Bruxelles dosad uložio oko 400 milijuna eura . Europska komisija odobrila je 260 milijuna eura za gradnju dionice Botovo – Koprivnica – Križevci , ali izvođač još nije odabran. EU je uložio oko 180 milijuna eura za dionicu Križevci – Dugo Selo, na kojoj se jedino trenutno odvijaju radovi. Iz fondova EU-a financirat će se i modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, procijenjene vrijednosti 315 milijuna eura. Za taj dio uskoro će se raspisati javni natječaj za izvođače radova.

Kinezi vide Luku Rijeka kao još jedan ulaz za svoje kontejnere pune robe prema europskom tržištu. Dosad su uložili milijarde u grčki Pirej, koji bi trebao ostati njihova glavna mediteranska luka. Međutim, i sporedna uloga za Rijeku bi značila višestruko povećanje kontejnerskog prometa. Konkretno, Kinezi pokazuju interes za kontejnerski terminal na Zagrebačkoj obali u Luci Rijeka, čija se izgradnja primiče kraju. Uz to, žele po koncesijskom modelu izgraditi nizinsku prugu od Rijeke do Karlovca, što bi im dalo mogućnost da upravljaju njome 40 do 50 godina, ovisno o ugovoru.

Također, Kinezi pokazuju interes za financiranje izgradnje nove luke na otoku Krku za kontejnerski promet, što uključuje i novi željezničko-cestovni Krčki most. Prometni stručnjaci tvrde kako bi nizinska pruga svoj pun smisao dobila tek izgradnjom krčkog terminala jer Luka Rijeka i da radi punim kapacitetom (uključujući Zagrebačku obalu), ne bi imala dovoljno robe da opravda gradnju dvokolosiječne pruge. S druge strane, terminal na Krku imao bi mogućnost za gotovo neograničeno širenje.

Koji su dosad poslovi ugovoreni s Kinezima?