Opet frka oko razdjelnika: Tko ne zamijeni, prijete mu kaznom do 6000 eura! Što učiniti?

Direktor tvrtke za ugradnju razdjelnika Julijan Šalić , koji je također upitan za mišljenje o temi, istaknuo je da Zakon o tržištu toplinske energije daje na znanje da se razdjelnici moraju ugraditi, no njihove specifikacije nisu propisane. Tvrdi da tvrtke koje ugrađuju razdjelnike ne penaliziraju potrošače ako ne zamijene iste. Kaže da iznos zamjene varira od 20 do 25 eura po razdjelniku.

Razdjelnici su u fokus došli 2013. s tadašnjim ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom koji je donio sporni zakon o tržištu toplinske energije. Tada je uvedena obveza ugradnje razdjelnika topline u oko 170 tisuća kućanstava.

U međuvremenu su mnogi odustali od razdjelnika i vratili se starom modelu grijanja po četvornom metru. Za to je trebala suglasnost 51 posto predstavnika suvlasnika.

Udruga za zaštitu potrošača precizira da u slučaju razdjelnika postoje četiri vrste potrošača. Dio građana uopće ih nije morao ugraditi. Neki koji su bili obvezni to učiniti - ugradnju su odbili. Dio njih ugradio je razdjelnike, ali su u međuvremenu odustali, te su na koncu tu još kućanstva koja i danas imaju razdjelnike.

Struka je podijeljena oko funkcionalnosti razdjelnika. Stručnjak za energetiku Igor Grozdanić kazao kad bi svi suvlasnici u zgradi imale razdjelnike, onda to ima učinka. 'No, čim netko ne uzme razdjelnik, to onda više nema funkciju i dolazi do poremećaja u sustavu', zaključuje.