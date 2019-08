Održana ekskluzivna projekcija prve epizode serijala „Gordon Ramsay: Neistražene kuhinje“

Fox Networks Group Hrvatska organizirao je 22. kolovoza u atriju Arheološkog muzeja u Zagrebu ekskluzivnu premijeru prve epizode dokumentarnog serijala „Gordon Ramsay: Neistražene kuhinje“. Premijernu epizodu novog serijala National Geographic-a pogledali su predstavnici iz marketinškog i medijskog svijeta te novinari i urednici hrvatskih medijskih kuća. Ekskluzivnu projekciju u prekrasnom ambijentu Arheološkog muzeja nisu propustili ni gastrokritičar Radovan Marčić, te putopisac i zaljubljenik u dobru hranu Hrvoje Šalković

Okupljenima je toplu dobrodošlicu poželio Miro Bižić, direktor prodaje Fox Networks Group Hrvatske i u svom govoru istaknuo je kako ovim dokumentarnim serijalom National Geographic kao globalni brend s bogatom poviješću istraživanja i otkrića, nastavlja tradiciju vrhunskih i uspješnih dokumentarnih serija i filmova. „Gordon Ramsay danas je jedan od najpopularnijih kuhara na svijetu. I to s razlogom. Restorani koje je do sada vodio dobili su ukupno 16 Michelinovih zvjezdica od kojih je u ovom trenutku važećih 7. Kada smo dobili informaciju da će raditi serijal za National Geographic znali smo da to može biti samo još jedna televizijska uspješnica” istaknuo je Bižić. Uzvanici su uživali u projekciji prve epizode jedinstvenog avanturističkog spektakla u ugodnoj atmosferi atrija Arheološkog muzeja prožetog bogatom poviješću i kulturom, a projekt je realiziran u suradnji sa Zaba Mastercard karticom. Poslije projekcije, uzvanici su uživali u ugodnom društvu te delicijama koje su inspirirane južnoameričkom kuhinjom.