Od hipija do gurua luksuznih brendova – Jean-Claude Biver otvorio Weekend

Uvijek morate razmišljati izvan okvira i imati hrabrosti donijeti odluku. Budite prvi, drugačiji i jedinstveni, poručio je Jean Claude Biver iz rovinjskog Grand Park Hotela, na otvorenju 12. Weekend Media Festivala

Za sebe kaže da je oduvijek bio hipi, ali i da još uvijek jest. 'Danas se odijevam drugačije, no nikad nisam izgubio taj mindset. Poštujem ljude, mir, životinje i dajem ljubav. I dalje vjerujem u to. Što se svijet dalje razvija, to sam sigurniji da se moramo vratiti upravo tim vrijednostima. Dvadeseto stoljeće je najdramatičnije u ljudskoj povijesti. Nikad nije bilo većih katastrofa. Imali smo dva svjetska rata, uz bezbroj drugih manjih i većih sukoba. Tu je i zagađenje mora, zraka, vode. Vjerujem da će nove generacije biti drugačije. Moramo spasiti planet da bismo spasili ljude. Danas bismo svi trebali biti hipiji. Mir i ljubav je sve što trebate', poručio je Jean Claude Biver iz Rovinja.

Tri su poslovna principa ključna za Jean Claudea Bivera - dijeljenje, opraštanje i poštovanje. 'Dijelim sve što imam – svoje greške, iskustvo, uspjehe. Kad ste strastveni, svoju strast želite podijeliti s drugima. Dijeljenje vas obogaćuje. Najveće bogatstvo je upravo u davanju drugima. Važno je opraštati pogreške jer svaka pogreška vas dovodi bliže uspjehu. No nikad ne biste trebali ponavljati istu grešku dvaput jer to znači da ne učite. Odnosite li se s poštovanjem prema drugima, opraštate li greške i dijelite s ljudima, oni će se početi osjećati ugodno, kao dio obitelji', naglašava.

'Morate ići na drugu stranu. Nogomet je bio to područje za nas i shvatili smo to kao priliku da budemo prvi, jedinstveni i drugačiji', naglasio je. Rezultati nisu izostali, paradigma industrije satova zauvijek je promijenjena.

Večeras posjetitelje očekuje i party program Panic at the Disco: Let 3 svira Odu radosti Powered by Europska prijestolnica kulture – Rijeka 2020 kojim se i službeno otvara glazbeni dio 12. izdanja Weekend Media Festivala. Legendarna riječka rock grupa odavno je postala prvorazredna glazbena i scenska atrakcija, čiji se nastupi ne propuštaju, a Damir 'Mrle' Martinović i Zoran 'Prlja' osigurat će izvrstan nastup koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Najveći regionalni festival komunikacija Weekend Media Festival u svome 12. izdanju započeo je Masterclassom Jeana Claudea Bivera, čelnika luksuznih brendova Tag Heuer i Hublot i jednog od najznačajnijih biznismena. Za njega kažu da što god takne pretvara u zlato. Pitate li Jean Claudea Bivera koja je formula u uspješnom vođenju premium brendova, reći će da u svemu što radite trebate biti prvi, drugačiji i jedinstveni. 'Konfucije je jednom rekao da samo mrtva riba pliva niz struju. Ne želim biti ta mrtva riba. Trebate se kretati u suprotnom smjeru. Budite prvi, drugačiji i jedinstveni i tada nikad nećete biti mrtva riba', ističe Biver, jedan od najvećih stručnjaka za marketing Biver.

Upravo je taj pristup bio ključan za neke od njegovih najvećih poslovnih uspjeha. U vrijeme kad je švicarska industrija satova bila pred gašenjem, uz velik broj nezaposlenih urara i na tržištu dostupan i sve prihvaćeniji jeftiniji quartz mehanizam, Biver je ponudio rješenje.

Suradnje sa Svjetskim prvenstvom u nogometu FIFA World Cup™ i nogometnim klubovima, kao i one s brojnim poznatim osobama poput Cindy Crawford, Michaela Schumachera i Piercea Brosnana kao brend ambasadorima, industriju luksuznih satova promijenile su iz temelja. Konkurencija se tada vezala uz sportove poput golfa ili pola, a Biver je odlučio biti jedinstven.

'Za uspjeh je važno imati viziju, kao i znati da ljudi moraju biti na prvom mjestu. Uvijek sam vjerovao da trebam biti okruženi ljudima boljima od sebe. Tim ljudi s kojima sam započeo raditi ’79. godine isti su ljudi koji su radili na svih pet brendova. Moj posao nije posao već strast, život, užitak, emocija, obitelj, sve', poručio je.

