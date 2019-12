Od 1. siječnja osjetno bi trebale porasti plaće mladima, ali postoje dvije kvake

Nakon rujanskih poreznih rasterećenja, koja su dobrostojećim poslodavcima omogućila dodatno nagrađivanje zaposlenih nizom novih neoporezivih isplata (topli obrok, stanovanje, vrtić i dr.), od 1. siječnja na snagu stupaju promjene u oporezivanju poreza na dohodak te donose rast plaća većini zaposlenih

Povišice koje će osjetiti na svom džepu većina zaposlenih vezane su uz povećanje osnovnog poreznog odbitka te dodatne porezne olakšice za mlade. Osnovni porezni odbitak povećava se s 3800 kuna na 4000 kuna, što će na plaći osjetiti svi koji plaćaju porez na dohodak.

Umanjivanjem porezne osnovice za 200 kuna svim zaposlenima koje se nalaze u 'poreznim škarama' plaća će porasti za pedesetak kuna.

Osjetniju povišicu mogu očekivati mlađi od 30 godina, kojima se umanjuje obveza poreza na dohodak. Mladi do 25 godina u potpunosti se oslobađaju plaćanja poreza na dohodak, a mladima od 25 do 30 godina obveza se umanjuje za 50 posto. Pritom treba naglasiti da se navedena umanjenja mogu koristiti do visine porezne osnovice od 360.000 kuna.