Obilježen Dan grada Rijeke i blagdan sv. Vida, nazočio i predsjednik Milanović

U riječkom HNK u ponedjeljak je svečanom sjednicom Gradskog vijeća obilježen Dan grada i blagdan sv. Vida, najzaslužnijima su dodijeljene nagrade, a svečanosti je nazočio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je poručio kako je Rijeka poseban grad

"Rijeka je poseban grad u okvirima Hrvatske, otvoren grad s drugačijom poviješću od drugih dijelova zemlje", poručio je predsjednik Republike Milanović.

Osvrnuo se i na, kako je rekao, nedavna "posezanja i ambicije za tuđim prostorom". "Ne treba to uzimati pretjerano ozbiljno. Možda s dozom humora ili čak i podsmijeha, ali s dozom opreza, jer takva vrsta govora u današnjoj Europi ne zvuči dobro", rekao je.

Izrazio je žaljenje jer Rijeka nije imala sreće kao Europska prijestolnica kulture, nego ju je pogodila nepogoda pandemije. "Jako mi se dopalo svečano otvorenje. Nisam vidio ni aveti ni anđele prošlosti nego retrospektivu identiteta i pokazatelj u kojem se pravcu ide", istaknuo je.

Napomenuo je da su u vrijeme Vlade kojoj je bio na čelu, pokrenuti neki važni projekti za ovaj kraj, sada u realizaciji. To su, rekao je, nova bolnica za koju su tada izdana jamstva a Grad Rijeka je ustupio zemljište, te cesta D-403, koja se tada projektirala. "Drago mi je da je 3. maj na nogama. Bit će teško uspjeti zbog specifičnog tržišta, ali na to gledam s optimizmom ali oprezom", kazao je. Rekao je da je u vrijeme njegove Vlade 2012. godine, 3. maj bio u neopisivo lošoj situaciji, te se spašavao ulaskom Uljanika. "On je priskočio, postavio stvari po svojim kriterijima, ali nije izdržao jer su se zaigrali", kazao je Zoran Milanović.

Obersnel: U koronakrizi pokazali da smo složni kad je najpotrebnije

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je ustvrdio da je Rijeka pokazala u koronakrizi da je složna kad je najpotrebnije, da građani znaju koje su prave vrijednosti, da su solidarni kad je najteže. Ocijenio je da slijedi još zahtjevnije razdoblje, zbog procijenjenog gubitka od najmanje 150 milijuna kuna gradskog proračuna. No, istaknuo je, dovršava se gradnja Muzeja grada Rijeke i Dječje kuće u kompleksu Benčić, uređuje se nova zgrada Gradske knjižnice i brod Galeb. Samo u ta četiri objekta uložit će se oko 300 milijuna kuna, što je najveća investicija u kulturne objekte u Hrvatskoj od osamostaljenja, istaknuo je.

U projekt EPK ušli smo s puno energije, kreativnosti i dobrih ideja, rekao je. "Sve je to prekinuto i moralo se redefinirati i presložiti. Za izazove s kojima se suočava bili su nužni i rezovi i promjene, ali na nastavak projekta treba gledati pozitivno i s optimizmom jer se nastavlja i ostavit će trag u gradu", istaknuo je gradonačelnik.

Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat kazao je da je Rijeka jedini grad u Hrvatskoj koji se u pandemiji svojim poduzetnicima ponudio sve dostupne mjere, koje je usvojilo Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika. Ocijenio je da je EPK projekt toliko širokog raspona da predstavlja veći izazov od rješavanja kulturne i financijske javne dileme.