Novotny: Situacija se neće smiriti do ljeta, očekujem rast cijena

Rijetko je koja globalna kriza dosad imala tolike posljedice na Hrvatsku kakvu bi mogla prouzročiti epidemija koronavirusa. Ekonomski analitičar Damir Novotny ističe da je širenje virusa, koje nije ni prvo niti će biti zadnje, uveo nemir u međunarodnu trgovinu

Hoće li koronavirus dovesti do toga da se okrenemo proizvodima s hrvatske zemlje? Novotny kaže da se to dogodilo s kravljim ludilom kada je Europa većinu mesa uvozila iz Južne Amerike da bi psihoza oko širenja virusa dovela do jačanja potražnje za domaćim proizvodima. To je posebno bilo naglašeno u Njemačkoj koja je bila veliki uvoznik, a Novotny kaže da se sada to može dogoditi i Hrvatskoj.

''Ako se potrošač ponaša racionalno, kupuje proizvod s nižom kvalitetom, međutim u zadnje vrijeme se to mijenja, gleda se otkud nešto dolazi i možemo očekivati povećanu potražnju za robom iz Europe, a posebno Hrvatske'', ističe Novotny za Vijesti RTL-a.

Mnogi strahuju da će panika izazvana koronavirusom imati loš utjecaj na turizam. Ministarstvo turizma kreće s akcijom "Tjedan odmora vrijedan", no nisu svi sigurni da domaći turisti mogu spasiti sezonu.

"To će biti veliki problem u hrvatskom turizmu, nesigurnosti će biti, ljudi će manje putovati. Možemo očekivati i da će domaći turisti manje putovati. Italija je naglo spustila cijene. U svakoj krizi turistički sektor ima probleme jer se tokovi turisti smanjuju. Ideja da se vaučerima potiče domaći turizam nije loša ideja. Sigurno ćemo imati nedostatak turista iz Azije koji su u zadnje vrijeme mnogo dolazili u Hrvatsku, ali dolazit će manje i Talijani. Ministarstvo turizma bi s određenim fiskalnim intervencijama, subvencijama turističkim kompanijama, moglo povećati domaći promet. No Vladin sektor je iscrpio kapacitete, smanjio je porez na turističke usluge. Ne vidim baš dovoljno velik prostor za intervenciju kako bi se povećala potražanja", smatra Novotny.