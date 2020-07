Nova web stranica dpd.hr postavlja nove standarde na tržištu distribucije paketa

Zahvaljujući novoj strukturi, modernom dizajnu i preciznoj komunikaciji, sve se aplikacije i funkcije mogu brzo i jednostavno koristiti

Plasiranjem nove službene stranice tvrtke www.dpd.hr DPD Croatia postavlja nove standarde na tržištu distribucije paketa. Potpuno revidirana i proširena web stranica središnje je kontaktno mjesto za sve potrebe vezane uz slanje, primanje i povrat paketa.

U doba kada je sve veći fokus na digitalizaciji i poboljšanju korisničkog iskustva, kako klijenata tako i krajnjih primatelja, DPD je još jednom pokazao kako osluškuje potrebe tržišta. Već niz godina svojom vizijom i predanošću predstavljamo nova rješenja kojima dižemo ljestvicu za sve naše konkurente, a ujedno postavljamo trendove za nadolazeći period. Misao kojoj se vodimo i vizija kojoj težimo kao DPDgroup je “Postati digitalna tvrtka koja pruža vrhunsko digitalno iskustvo”.

“Nova web stranica više nego do sada usmjerena je pošiljateljima i primateljima paketa - prema najnovijim standardima i funkcijama. Naš primarni cilj tijekom procesa redizajna naše digitalne “posjetnice” bio je stvoriti vrjedniji, korisnički i responzivan resurs dostupan na svim uređajima. Konkretno, željeli smo se fokusirati na to da našim korisnicima olakšamo pronalaženje vrijednih informacija o našim uslugama te na jednom mjestu pružimo sve potrebne informacije kroz cjelokupan proces dostave paketa, od slanja paketa, preuzimanja pa sve do povrata.”

Snježana Stanić, Regionalna voditeljica marketinga i komunikacija u DPD Croatia i DPD Slovenija

Zahvaljujući novoj strukturi, modernom dizajnu i preciznoj komunikaciji, sve se aplikacije i funkcije mogu brzo i jednostavno koristiti, a radi prilagodljivog dizajna, web stranica se optimalno prilagođava navikama čitanja korisnika - bilo na stolnom računalu, tabletu ili pametnom telefonu.

Na novim stranicama omogućen je i pristup našoj novoj inovativnoj online aplikaciji myDPD (uskoro live mobilnoj aplikaciji) uz koju primatelji paketa sami odlučuju „kada“ i „gdje“. Prije svega myDPD uključuje funkciju praćenja puta paketa uživo kojom se može pratiti put paketa prema krajnjem odredištu u stvarnom vremenu, prognozu točnog sata dostave te opcije poput izmjene datuma ili adrese isporuke te dostave na dogovoreno sigurno mjesto.

U pogledu IT infrastrukture, dizajna i korisničkog iskustva redizaj nove web stranice razvio je međunarodni razvojni tim na čelu sa sjedištem DPDgroup u Parizu.