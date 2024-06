Njemačka ne može izaći iz teške građevinske krize: 'Sve ide nizbrdo'

To je 21 posto manje nego u istom razdoblju lani. Visoki troškovi materijala i izgradnje te značajno povećanje kamata na kredite značajno su poskupjeli građevinske projekte u posljednje dvije godine.

U travnju je broj građevinskih dozvola manji za 17 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, objavio je Federalni zavod za statistiku, prenosi Tagesschau . Od siječnja do travnja izdano je 71.100 dozvola za izgradnju i prenamjenu stanova.

'Ne može se poreći gorka stvarnost: nedostatak stambenog prostora u Njemačkoj se pogoršava', komentira Središnje udruženje njemačke građevinarske industrije.

'Ono što nije odobreno danas ne možemo graditi sutra i stanovi će nestati na tržištu. Stotine tisuća dodatnih stanova zapravo bi sada trebale biti na tržištu. A mi smo miljama daleko od toga', upozoravaju.

'Put do oporavka je dug'

Nedavno su se pojavili i signali iz industrije koji barem daju nadu za kraj silaznog trenda. Indeks poslovne klime Instituta Ifo za industriju stanogradnje porastao je s minus 52,3 u travnju na minus 46,4 boda u svibnju.

'Građani se nadaju da su ostavili dno iza sebe', rekao je voditelj istraživanja Instituta Ifo Klaus Wohlrabe. 'Ali put do oporavka još je dug.' To dokazuje i kroničan nedostatak narudžbi - u svibnju je to prijavilo 51,7 posto tvrtki.