Nijemci imaju novu koronakartu na kojoj je najbolje prošla Hrvatska, evo što to znači za ovu turističku sezonu

Njemačka od 1. kolovoza uvodi nova pravila za svoje putnike koji se vraćaju iz godišnjih odmora. A ona kažu da svi putnici koji se vraćaju moraju imati pri ulasku u Njemačku jedan od sljedećih dokumenata: trenutni test na koronu, dokaz o potpunom cijepljenju ili dokaz ozdravljenja. Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od testa.

- Za Hrvatsku to praktično znači da se uvjeti za povratak izjednačavaju za sve županije i da Zadarska županija više nije rizično područje. U sljedećim tjednima, kada se očekuje još veći broj njemačkih gostiju u Hrvatskoj, to može značiti veći interes istih za testiranjem u destinacijama. Kako je ta mjera donesena za sve inozemne destinacije, nije za vjerovati da će ista odvratiti putnike koji su u kolovozu planirali putovati u inozemstvo, od tog putovanja. Isto tako, kako je mjera donesena sada, ista se ne bi trebala mijenjati do kraja sezone, veli nam direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj Romeo Draghicchio. Ističe da je bitno zadržati dobru epidemiološku situaciju u svim hrvatskim županijama kako ni jedna ne bi ušla na listu visokog rizika, koje podrazumijeva karantenu za necijepljene po povratku.

- Kako je sedmodnevna incidencija u Hrvatskoj 28 i bitno je manja od ostalih mediteranskih destinacija, Hrvatska se nalazi u povoljnijem položaju.Valja napomenuti da trenutno važne, za Nijemce, destinacije kao Španjolska, Portugal, Cipar, Tunis te Nizozemska i Velika Britanija se nalaze na popisu visokorizičnih zemalja te da necijepljeni za povratak iz istih trebaju karantenu. Na pragu te klasifikacije su još i Francuska s incidencijom od 220 i Grčka s incidencijom od 180. I u Italiji je incidencija porasla na 60. U Hrvatskoj trenutno boravi preko 200.000 Nijemaca a od početka sezone isti su ostvarili gotovo milijun dolazaka što je 20 posto više u odnosu na 2020.

I najave za nastavak sezone i za podsezonu su dobre te će ovisiti o nastavku dobre epidemiološke situacije u Hrvatskoj, ističe Draghicchio za Jutarnji list.

Promjenama pravila povratka za njemačke turiste Hrvatska je i dalje u povoljnoj situaciji, tvrdi i ministrica turizma Nikolina Brnjac.

- U suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i turističkim zajednicama pripremljeno je dodatnih 350 punktova za testiranje te smo osigurali više od milijun testova po povoljnijim cijenama. Za strane državljane osigurana je i mogućnost cijepljenja. U ovom trenutku u Hrvatskoj boravi više od 200.000 turista iz Njemačke, a s obzirom da se Hrvatska epidemiološki rangira na razini županija, na svima nama je da se i dalje pridržavamo epidemioloških mjera te ostanemo odgovorni kako bi ostali omiljena destinacija za naše tradicionalno najbrojnije goste, kazala nam je ministrica turizma Nikolina Brnjac.

Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić tvrdi da imamo dovoljno testova i da svi koji to žele se mogu testirati prije povratka. To je 48 sati za brzi antigenski test i 72 sata PCR test.

- Dobro je i da su uveli i kao dodatne kriterije ne samo broj zaraženih, već i kolika je smrtnost te broj hospitaliziranih. To bitno bolje nego lani jer ti kriteriji idu ka navici življenja s COVID-om . Od lani smo napravili značajan iskorak. Imamo dakle cjepivo, testove i dobru organizaciju. To je značajan pozitivan pomak, kazao nam je Ostojić.

S gledišta organizatora putovanja koji pune smještajne kapacitete njemačkim gostima ova je vijest dobra jer nema besplatnog storna putovanja s ovakvim pravilima. Kaže to Jutarnjem listu suvlasnik I.D Riva Toursa iz Münchena Selimir Ognjenović.

- Prema novim uputama, kada bi netko od naših gostiju odlučio stornirati, on nema to pravo bez troškova. Ovo što su mjere uvedene, nisu da se nešto zabranjuje, nego da se definira pod kojima uvjetima se može putovati. Oni su zadržali pravo da svakom Nijemcu kažu kakvo je stanje s koronom u svijetu. Ono ne znači da crvena zona znači zabrana putovanja. Ako putujete u tu zemlju, rizik je veći nego negdje drugdje. I to je to. Dakle, ono očekuju ako niste cijepljeni,d a se morate testirati. Za nas je to dobra vijest i nadam se da će cijeli naš turistički sektor shvatiti da korona nije nestala, kazao je Ognjenović i dodao da je situacija u Hrvatskoj dobra jer se ona dobro pripremila kroz razne protokole. I takvo je trenutno poimanje Nijemaca o Hrvatskoj.