Nastavljaju se nizati neugodni klimatski rekordi, ali ipak ima i jedna dobra vijest

Ovih dana zabilježena su dva nova klimatska rekorda – najviši udio CO2 u zraku te najviša ikad izmjerena temperatura na Antarktici, od čak 20,7°C, a utjehu zbog neugodnih vijesti ne može pružiti ni informacija Međunarodne agencije za energiju koja tvrdi da lani u proizvodnji energije nije došlo do novog rasta ispuštene količine ugljika

Tema klimatskih promjena s dobrim se razlogom zadržava u pažnji medija, građana i politike. Svjetska je javnost proteklih tjedana pažljivo pratila vrhunac katastrofalne požarne sezone u Australiji, u kojoj je dosad izgorjela površina veličine polovice Njemačke. Krajem siječnja objavljene su procjene da je uz, svom srećom, niske ljudske žrtve stradalo i više od 1,3 milijarde sisavaca, ptica i gmazova. Mada su veliki požari tipični za australsko ljeto, kao uostalom i kod nas, suša i visoke temperature ovu su sezonu potpirile do rekordnih razina.

Količina ugljik dioksida u atmosferi oscilira kroz godinu. Svoj maksimum doseže u prvom dijelu godine, rastući od jeseni prema proljeću, kako biljke na sjevernoj hemisferi venu i trunu. S proljećem ponovni rast biljaka smanjuje količinu CO2 u atmosferi koja onda pada do jeseni, kad se ciklus ponavlja. Iako se godišnji maksimumi obično bilježe u ožujku ili travnju, lani je najviša vrijednost zabilježena u veljači, tako da nije moguće točnije procijeniti hoće li ove godine biti još rekorda, no već je i spomenuta brojka dovoljna za još jednu dozu brige.

Na tu rekordnu temperaturu nadovezala se ovog tjedna informacija o najvišoj ikad izmjerenoj razini ugljik dioksida u atmosferi. Prema objavljenim podacima iz mjerenja koje se provodi na klimatskoj stanici na američkom otočju Havaji, dnevni prosjek CO2 u ponedjeljak je iznosio 416,08 ppm (parts per million). Brojka dobiva bolji kontekst ako se napomene da, barem prema dostupnim istraživanjima, u posljednjih nekoliko stotina tisuća godina udio CO2 u zraku nije prelazio 300 ppm, sve do modernog industrijskog doba. Razinu od 400 ppm premašili smo 2015., a mjerenja pokazuju da taj udio i dalje raste.

Naizgled dobra vijest ipak nije prevelika utjeha. Činjenica da lani zbog proizvodnje energije nije došlo do povećanja ispuštanja ugljika u atmosferu ne znači da tih emisija nije bilo, nego tek da su one nastavljene istim tempom kao i 2018., što znači da se zagađivanje i s njim povezane promjene nastavljaju. Rezultati istraživanja objavljeni u listopadu prošle godine pokazali su da samo dvadeset velikih kompanija stoji iza trećine ugljika ispuštenog u atmosferu od 1965. godine do danas. Radi se o dobro poznatim kompanijama koje se bave crpljenjem nafte i plina te kopanjem ugljena, poput Saudi Aramca, Chevrona, Gazproma, Exxona, BP-a, Royal Dutch Shella, Coal Indije i još nekih.

Inicijative poput Europskog zelenog sporazuma, koji je pod vodstvom predsjednice Ursule van der Leyen sredinom prosinca predstavila nova Europska komisija, ili zvučni nastupi poput onoga koji je jesenas u Ujedinjenim narodima održala mlada švedska ekološka aktivistica Greta Thunberg, mogu dati dojam da se svjetske vlade aktivno bave politikama koje bi trebale ograničiti ispuštanje štetnih plinova u atmosferu i smanjiti negativne posljedice ljudske aktivnosti na okoliš. No neugodni klimatski rekordi dokaz su da je u tom području potrebno napraviti još puno više.