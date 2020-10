Najveći rast BDP-a 1997. godine, a najveći pad 2009.

Hrvatski bruto domaći proizvod (BDP) u 2018. godini realno je porastao za 2,8 posto u odnosu na 2017. godinu, pokazuje godišnji obračun BDP-a za 2018. godinu kojega je u ponedjeljak objavio DZS, podigavši time svoju prvu procjenu za 0,2 postotna boda

Naime, Državni zavod za statistiku (DZS) danas je objavio godišnji BDP za razdoblje od 1995. do 2019. godine, kojima su revidirane vremenske serije podataka za to razdoblje.

"Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima kreće se u rasponu od minus 0,5 posto do plus 0,6 posto u cijelom razdoblju od 1995. do 2019. i čini u prosjeku rast od 0,13 posto BDP-a. Ovom revizijom realne stope rasta promijenile su se u rasponu od minus 0,5 posto do plus 0,6 posto", navodi se u priopćenju DZS-a.

U tom je priopćenju DZS objavio i godišnji obračun BDP-a za 2018. godinu, koji je iznosio 385,4 milijarde kuna (tekuće cijene), a BDP je realno porastao za 2,8 posto u odnosu na 2017. godinu.