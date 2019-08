Najmoćniji čovjek u svijetu satova dolazi u Hrvatsku: 'Mehanički satovi su umjetnost, a Bog, umjetnost i ljubav su vječni'

U svijetu urarstva neće biti moguće pronaći osobu koja će osporiti to da je Jean-Claude Biver najutjecajniji živući čovjek u toj industriji; zapravo, u posljednjih 50-ak godina jedini koji je bio važniji od njega bio je pokojni vlasnik grupe Swatch Nicolas Hayek

I doista, mehanički satovi već dva desetljeća proživljavaju ogromnu renesansu, ne samo novi, nego i vintage satovi koji i danas funkcioniraju jednako dobro kao što su radili kada su napravljeni, prije 50, 60 ili više godina.

Krajem 2003. godine dolazi možda i najpoznatiji dio Biverove karijere. Nakon odlaska iz Swatcha, poslije novog vjenčanja i kratke poslovne pauze, naciljao je Hublot, malenu marku pokrenutu 1980. godine, koja je imala prilično neobičan koncept zlatnih satova s gumenim remenima, što nije baš dobro prolazilo na tržištu. 'Svidjela mi se ta ideja spajanja gume i zlata, odmah me privukla ta disruptivna crta koju je imao brend. To me i dovelo do definiranja centralne poruke - ‘Umjetnost fuzije’. Preobrazba Hublota nabolje počela je pak kada smo mu moj tim i ja dali poruku - statement', rekao je Biver, dodajući da je nova definicija Hublota izašla iz brenda samog. Sat s kojim su izašli 2005. bio je Big Bang, predstavljen te godine na sajmu Baselworld, a doista je bio 'veliki prasak' koji je osvojio nagrade i čija je prodaja eksplodirala.