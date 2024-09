Moćna organizacija drma središtem EU-a, a nikome ne polaže račune: Sve što rade, rade u tajnosti

Tko sve plaća račun?

Jedna od ključnih kontroverzi oko Eurofija leži u njegovoj financijskoj moći i strukturi članarina. Prema riječima financijskih insajdera, članarine za članove Eurofija iznose do 50.000 eura godišnje. No to nije sve: dodatne usluge, poput rezerviranja stola na gala večeri, unajmljivanja sobe za sastanke ili dogovaranja sudjelovanja na panelu, naplaćuju se dodatno.

Ovi visoki troškovi izazivaju zabrinutost među nekim financijskim lobistima te priznaju da su sudjelovanje i pristup Eurofijevim konferencijama gotovo neophodni za uspješno poslovanje, unatoč 'nevjerojatnim troškovima' i zatvorenoj prirodi te organizacije.

'Njena financijska snaga omogućuje joj lakši pristup državnim službenicima i ključnim donositeljima odluka', kaže Kenneth Haar, istraživač iz Corporate Europe Observatory, neprofitne organizacije koja se zalaže za veću transparentnost u lobiranju. 'Povećanjem proračuna, Eurofi će samo pojačati svoj utjecaj.'

Unatoč velikom financijskom utjecaju, on ostaje jedna od najtajnovitijih lobističkih organizacija u Bruxellesu - nema javno dostupne financijske izvještaje, a i gotovo da ne komunicira s medijima.

Utjecaj na zakonodavce

Povezanost Eurofija s ključnim zakonodavcima također je predmet rasprava. Više europskih parlamentaraca, koji igraju značajne uloge u financijskom zakonodavstvu, otkrili su da je Eurofi pokrivao troškove njihovih luksuznih boravaka u hotelima i dio putovanja na događaje organizirane između 2021. i 2023. godine.

Njemački zastupnik Markus Ferber, francuska zastupnica Stephanie Yon-Courtin, nizozemski zastupnik Paul Tang i španjolski zastupnik Jonás Fernández neki su od političara koji su otkrili da im je Eurofi platio smještaj u luksuznim hotelima i dio putnih troškova. Iako nema dokaza o nezakonitim aktivnostima, ovaj tip financiranja postavlja pitanja o neovisnosti zakonodavaca koji prisustvuju ovim događajima.