Mirovine iz drugog stupa Hrvatima postale primamljive: Evo što se promijenilo

Čini se kako je cilj postignut, jer je tijekom ove godine kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa uzelo 4192 novih umirovljenika, dok ih je lani bilo svega 2530. Ukupan broj osoba koje primaju mirovinu iz oba obvezna stupa mirovinskog osiguranja, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) , trenutno je 20.431. Daleko je to od intencije države da 80 posto građana bira kombiniranu mirovinu. Trenutno je situacija obratna, a mi ćemo prikazati zbog čega je to tako i što se može promijeniti.

Koje su se važne promjene dogodile?

Od 1. siječnja ove godine povećan je iznos za jednokratnu isplatu iz obveznih mirovinskih fondova. Oni koji se odluče za taj model isplate mogu umjesto fiksnih 15 posto, jednokratno povući najviše do 20 posto svote sa svog računa u mirovinskom fondu, pod uvjetom da im mirovina nije niža od najniže propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju. To im u prosjeku donosi oko 5000 eura. Uz to, povećan je korektivni dodatak za osnovnu mirovinu s 20,25 posto, na 27 posto, što je dodatno povećalo dio mirovine iz prvog stupa. Uz redovita usklađenja od početka godine, to je dodatnih devedesetak eura.

Ukinute su ulazne naknade koje su se obračunavale po stopi od 0,5% od svake uplate doprinosa i prosljeđivala obveznim mirovinskim društvima, a smanjenje su izlazne naknade ili naknade za promjenu fonda, odnosno kategorije te naknade za upravljanje, koje će se svake godine umanjivati za 0,01 posto. To je omogućilo prikupljanje većih svota novca, koje kasnije, uz pozitivne prinose, generiraju i veću isplatu.

Koje su izmjene u kategorijama?

Investicijske kategorije A, B i C su ostale iste. Kategorija A i dalje predstavlja ulaganja mirovinskih društava u nešto rizičniji kapital i preporuča se onima koji tek ulaze u svijet rada. Kategorija B je umjerena po ulaganjima, dok je kategorija C i dalje namijenjena članovima fondova koji su pred mirovinom, uz konzervativna ulaganja. No, promijenili su se uvjeti prijelaza između kategorija.

Tako osiguranici mogu biti članovi mirovinskog fonda kategorije B ili C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do referentnog dana, ali u kategoriji A mogu biti samo ako im je ostalo 10 ili više godina do referentnog dana, odnosno dana kad je predviđen izračun mirovine. Ako im je ostalo manje od 10 godina, bit će automatski raspoređeni u kategoriju C, osim ako ne podnesu zahtjev za ostankom u kategoriji B. Isti je princip i pri prelasku iz kategorije A u kategoriju B, s time da je vremenski rok 15 godina. Omogućena je i promjena kategorije te mirovinskog fonda jednom godišnje.