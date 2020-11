Markotić: Virus devet dana od početka bolesti ne može izazvati infekciju, možda smanjimo vrijeme izolacije

Stožer je predstavio novi paket mjera - no hoće li to biti dovoljno za stabilizaciju brojki koje posljednjih dana divljaju, tek treba vidjeti

Kada bi se mogli vidjeti prvi rezultati novih mjera i što nas očekuje u sljedećim danima, za Dnevnik Nove TV kazala je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Kako je rekla, kao i do sada, prvi rezultati se očekuju nakon dva do tri tjedna. "Tada bi mogli biti prvi rezultati. Ako ne budu brojevi padali, sve se opcije razmatraju. Za uvedene mjere očekujemo, ako to sve zajedno uspijemo odraditi, vjerujemo da ćemo vidjeti pozitivne pomake. Mjere ne mogu ništa učiniti ako ih se ljudi ne budu pridržavali", rekla je Markotić.