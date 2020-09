Kina obećala postići klimatsku neutralnost prije 2060.

Kineski predsjednik Xi Jinping u utorak je obećao veliku kampanju protiv klimatskih promjena te je Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda rekao da njegova zemlja želi postati klimatski neutralna prije 2060. godine

"Cilj nam je postići vrhunac emisija CO2 prije 2030. te postići ugljičnu neutralnost prije 2060. godine", rekao je Xi.

To je prvi kineski cilj klimatske neutralnosti.

Prošlog je tjedna Europska unija pozvala Kinu, najvećeg svjetskog emitera ugljičnog dioksida, da klimatsku neutralnost cilja idealno za 2050., ili najkasnije za 2060. godinu.

Do sada je Kina samo priopćila da će njezine emisije doseći vrhunac oko 2030. godine, prema klimatskom pariškom sporazumu. Međutim, mnogi su očekivali da će Kina i ranije ograničiti emisije, a EU je pozvao Peking da to učini do 2025. godine.

Klimatska neutralnost podrazumijeva da uporaba goriva ili ljudska aktivnost nemaju utjecaja na koncentraciju ugljičnog dioksida u atmosferi, pa tako i ne štete klimi.

Xi je obećao da će Kina "povećati svoje namjeravane nacionalne i određene doprinose" kako bi ispunili Pariški sporazum "usvajanjem snažnijih mjera".

Sve bi zemlje trebale "težiti inovativnom, koordiniranom, zelenom i otvorenom razvoju za sve, iskoristiti povijesne mogućnosti koje pruža novi ciklus znanstvene i tehnološke revolucije te industrijske transformacije, postići zeleni oporavak svjetskog gospodarstva u eri poslije Covida-19 te tako stvoriti snažnu silu koju pokreće održivi razvoj", rekao je Xi.