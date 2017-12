Kapitalac Valamar i proizvođač pršuta žele od države kupiti Hotele Makarska

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je u srijedu da je zaprimio dvije obvezujuće ponude za kupnju 55,48 posto državnog udjela u Hotelima Makarska - Valamar Riviere i Mesne industrije braća Pivac, dok je ponudu za 68,94 posto dionica dubrovačkog Hotela Maestral predao češki J&T IB Capital Markets

Jedna ponuda za Hotele Maestral, rok za Jadran produljen do sredine siječnja

CERP je izvijestio i da je za kupnju 355.520 dionica dubrovačkih Hotela Maestral pristigla samo obvezujuća ponuda tvrtke J&T IB Capital Markets, a ta je češka tvrtka ponudila cijenu od 114,27 milijuna kuna, što je iznos početne cijene koju je CERP tražio za 68,94 posto dubrovačke hotelske kuće.

CERP je početkom studenoga objavio poziv za iskazivanje interesa za kupnju većinskih udjela u Hotelima Makarska i Hotelima Maestral, a u tom je prvom krugu javnog prikupljanja ponuda zaprimio 26 pisama namjere za kupnju dionica Hotela Makarska i 40 za kupnju dionica Hotela Maestral.

Upravno vijeće CERP-a je 22. studenoga utvrdilo početne cijene i uvjete prodaje dionica te dvije hotelske kuće, a rok za podnošenje obvezujućih ponuda istekao je danas u 14 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Hotela Makarska otkupljene su tri ponudbene dokumentacije, te su dostavljene dvije obvezujuće ponude, a za kupnju dionica Hotela Maestral otkupljene su dvije ponudbene dokumentacije te je dostavljena jedna obvezujuća ponuda, navode iz CERP-a, napominjući kako potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.

Iz CERP-a su ujedno izvijestili da su produžili prvobitni rok za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 70,74 posto dionica crikveničkog Jadrana, i to do 15. siječnja 2018. do 14,00 sati.

Prema odluci Upravnog vijeća CERP-a od 22. studenoga, početna cijena za 70,74 posto dionica Jadrana je 193,9 milijuna kuna ili 34,75 kuna po dionici. No, zainteresirani za Jadran morat će ponuditi i dokapitalizaciju iz vlastitih sredstava i u iznosu od najmanje 200 milijuna kuna. Tu će dokapitalizaciju morati izvršiti u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o prodaji.