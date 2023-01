Jakopović: Cijene povećavaju veliki strani lanci, a ne male trgovine

Državni inspektorat u akciji je provjeravanja cijena proizvoda i usluga nakon vala poskupljenja s uvođenjem eura. Na terenu su stotine inspektora, traže se "lovci u mutnom" koji su cijene u eurima zaokružili na iznose znatno veće nego što su bili posljednjeg dana prošle godine.

'Ovo je jedan dobar put da se pokaže koliko je malo hrvatskih proizvoda na tržištu zaista prisutno. I kad vidimo ovo uspoređivanje cijena sa susjednim zemljama uglavnom vidimo da su to veliki strani trgovački lanci, a ne naši mali lokalni', rekao je Jakopović.

'Jučer mi se dogodilo da sam u velikom lancu naišao na štrucu kruha od 600 grama 2 eura i 60 centi. To se kod našeg lokalnog pekara ne može dogoditi. To je previše. Posebno ako znamo da je trenutna cijena oko 2,30 kune, a u štruci ima oko 450 grama brašna. Tako da ni uz sve marže cijena od 2,60 eura ne može biti realna'.

A dok cijene hrane na hrvatskom tržištu svakodnevno rastu, cijene namirnica na svjetskom tržištu padaju.

'Uzrok zadnjeg pada cijena je pad uljarica i žitarica na svjetskim tržištima, ali mi to ne osjećamo jer smo u prethodnom razdoblju, prije ukrajinske krize, namirnice u nas bile puno niže nego u zemljama u okruženju. Sada se to malo poravnalo, ako ne i otišlo u krivom smjeru. Mislim da će se nakon dva tjedna te cijene posložiti. U Hrvatskoj su cijene usluga bile puno niže nego u zemljama u okruženju i to sad utječe malo na cijene gotovih proizvoda i roba'.