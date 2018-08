'Ja sam šef tvrtke s 2500 ljudi i 350 milijuna kuna prihoda, valjda mogu sam procijeniti što i kada mogu reći!'

Mislav Galić, predsjednik Uprave Jamnice, u samo tjedan dana dao je dva intervju. U zadnjem, objavljenom u utorak Jutarnjem listu, pojasnio je svoje izjave iz prvog intervjua za tjednik Lider. Galić smatra kako su neki mediji njegove riječi krivo interpretirali te se stvorila slika da je on u sukobu s izvanrednim povjerenikom Agrokora Fabrisom Peruškom

Podsjetimo, Galić je za Lider izjavio da dobri poslovni rezultati Jamnice nemaju nikakve veze s radom izvanredne uprave već su isključivo zasluga tima kojem je on na čelu. Ta njegova konstatacija završila je i kao naslov intervjua u Lideru s čim Galić, pojasnio je za Jutarnji list , nije bio zadovoljan.

'Ja sam predsjednik uprave i odgovaram svim dioničarima Jamnice. Meni je dano povjerenje da upravljam kompanijom koja broji više od 2500 ljudi , 350 milijuna eura prihoda i valjda mogu odgovorno procijeniti što i kada mogu i smijem reći. Niti u zakonu o trgovačkim društvima, niti u lex Agrokoru, niti u mom ugovoru o radu, niti u internim aktima Agrokora ili Jamnice ne piše da trebam ići na mišljenje kod predstavnika većinskog vlasnika prije nekog komentara ili intervjua. Ne vidim koji sam to menadžerski kod lojalnosti prekršio ', izjavio je Galić za Jutarnji list.

Ponovio je kako je od Ivice Todorića puno naučio. 'Ali, to ne znači niti da ga idoliziram, niti da sam mu, što god to značilo, bezuvjetno lojalan, kako mi se želi imputirati. Ivica Todorić je napravio jako puno dobrih stvari, ne samo za Agrokor, nego i za državu. Vjerujem da to nitko nije zaboravio, ja sigurno neću jer sam tone izbliza svjedočio. I ako treba nabrajati, mogu i nabrajati, trajat će', istaknuo je Galić.

Todorić, prema njegovim riječima, malo koga je slušao te je većinu stvari, osobito kad je riječ o strateškim i financijskim potezima, radio po svom.

'Odlučivao je poduzetnički, često i instinktivno bez puno razmatranja i analiza: takav je način upravljanja odlično funkcionirao u 1990-ima, donekle u 2000-ima, ali dolaskom prave tržišne ekonomije doživio je ipak svoje limite', mišljenja je Galić.